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Общество20 сентября 2022 12:06

Депутаты ЗакСа направили Мишустину обращение с просьбой защитить петербуржцев от вышек сотовой связи

Народные избранники хотят наделить Роспотребнадзор или местные власти полномочиями для определения мест установки передатчиков
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Депутаты хотят упорядочить процесс установки вышек связи.

Депутаты хотят упорядочить процесс установки вышек связи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Члены комиссии по экологии и природопользованию петербургского Заксобрания одобрили идею написать письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем должна идти речь о правилах установки вышек сотовой связи. Депутаты просят наделить Роспотребнадзор или местные органы власти полномочиями для определения мест установки передатчиков. На вредное излучение от вышек жалуются жители города.

- В парламент Петербурга поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных размещением вышек сотовой связи в непосредственной близости от жилых домов, школ, больниц, спортплощадок. Жители говорят о возможном негативном влиянии электромагнитного излучения на здоровье человека, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Для решения вопроса по поручению губернатора была создана межведомственная рабочая группа, которая занялась вопросом развития инфраструктуры для сотовой связи. Ее члены, в том числе депутаты ЗакСа и чиновники Смольного отметили, что никто не хочет оставить петербуржцев без мобильной связи или интернета, но и замалчивать ситуацию тоже нельзя.

- Петербург - один из первых городов страны, где вопрос цифровизации вынесли на общественное обсуждение, - отмечал вице-губернатор Станислав Казарин. - Нам нужен глубокий анализ проблемы и поиск законных методов ее решения. Нельзя «взять и запретить».

Напомним, что в декабре депутаты ЗакСа обратились в Смольный с требованием ввести мораторий на установку сотовых вышек до выработки новых законов и нормативов.

- Развитие инфраструктуры телекоммуникационных услуг должно осуществляться с соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду и безопасную санитарно-гигиеническую обстановку, - отмечают в Мариинском дворце.

Теперь, если инициативу одобрят в правительстве, определять места установки вышек связи смогут или в Роспотребнадзоре или в городской администрации.

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