Депутаты ЗакСа направили Мишустину обращение с просьбой защитить петербуржцев от вышек сотовой связи

Депутаты хотят упорядочить процесс установки вышек связи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Члены комиссии по экологии и природопользованию петербургского Заксобрания одобрили идею написать письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем должна идти речь о правилах установки вышек сотовой связи. Депутаты просят наделить Роспотребнадзор или местные органы власти полномочиями для определения мест установки передатчиков. На вредное излучение от вышек жалуются жители города.

- В парламент Петербурга поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных размещением вышек сотовой связи в непосредственной близости от жилых домов, школ, больниц, спортплощадок. Жители говорят о возможном негативном влиянии электромагнитного излучения на здоровье человека, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Для решения вопроса по поручению губернатора была создана межведомственная рабочая группа, которая занялась вопросом развития инфраструктуры для сотовой связи. Ее члены, в том числе депутаты ЗакСа и чиновники Смольного отметили, что никто не хочет оставить петербуржцев без мобильной связи или интернета, но и замалчивать ситуацию тоже нельзя.

- Петербург - один из первых городов страны, где вопрос цифровизации вынесли на общественное обсуждение, - отмечал вице-губернатор Станислав Казарин. - Нам нужен глубокий анализ проблемы и поиск законных методов ее решения. Нельзя «взять и запретить».

Напомним, что в декабре депутаты ЗакСа обратились в Смольный с требованием ввести мораторий на установку сотовых вышек до выработки новых законов и нормативов.

- Развитие инфраструктуры телекоммуникационных услуг должно осуществляться с соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду и безопасную санитарно-гигиеническую обстановку, - отмечают в Мариинском дворце.

Теперь, если инициативу одобрят в правительстве, определять места установки вышек связи смогут или в Роспотребнадзоре или в городской администрации.

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