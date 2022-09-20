Осенний призыв в армию в Санкт-Петербурге в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург начал готовиться к проведению осеннего призыва в армию. Молодых парней призовут служить в вооруженные силы страны. Рассказываем, когда начнется осенний призыв в армию в Санкт-Петербурге в 2022 году, сколько продлится и молодые люди каких годов рождения под него попадают.

Осенний призыв в армию в Санкт-Петербурге в 2022 году

- Служба в армии – почетная обязанность гражданина России. Она дает преимущества в дальнейшем. Отслужив по призыву, молодой человек получает право на льготное поступление в государственные вузы, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Осенний призыв граждан на военную службу будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2022 года. Служить молодым людям нужно один год: сокращения или увеличения сроков службы не ожидается.

По осенний призыв попадают молодые люди от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу. Исходя из указанного возраста, под осенний призыв подпадают граждане 1995-2004 годов рождения. Этой осенью в армию призовут около 2400 петербуржцев.

Александр Беглов особо отметил, что проходящие срочную службу ребята не участвуют в боевых действиях, но чувствовать свою причастность к защите страны в наше время – особый предмет для гордости. Он подчеркнул, что молодые петербуржцы честно и достойно служат в войсках, учатся военному делу.