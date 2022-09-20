У Tele2 самый быстрый мобильный интернет в Петербурге. Фото: пресс-служба Tele2.

Драйв-тесты провели в период с 25 июля по 18 августа 2022 года на маршруте протяженностью около 2 820 км. Эксперты оценивали доступность, надежность и качество услуг, предоставляемых абонентам в период летних отпусков, когда поток туристов в Северную столицу значительно возрастает.

По качеству услуг передачи данных Tele2 заметно опередила конкурентов и вышла на первую позицию. В частности, оператор продемонстрировал лучший результат по качеству воспроизведения видео с ресурса YouTube и скорости загрузки web-страниц. Отмечены наименьшие доли не успешных сессий, а также сессий с «замираниями» изображения. Клиенты Tele2 могут смотреть запрошенный контент без задержки и искажений, в реальном времени, в полном объеме и без неожиданной остановки. Компания так же показала и лучшие скоростные характеристики.

По совокупности показателей качества голосовой связи Tele2 заняла вторую позицию. При этом эксперты отметили, что оператор продемонстрировал наилучшие результаты доступности и надежности соединения. В сети компании доли отказов и обрывов примерно в два раза меньше, чем в сетях ближайших конкурентов.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад»Tele2:

«Мы рады, что результаты нашей работы по достоинству оценили независимые эксперты. Но главное – это оценка наших клиентов. Мы действительно много инвестировали в качество связи и вывели сеть на принципиально новый уровень. Только в прошлом году наши специалисты увеличили 4G-инфраструктуру в Санкт-Петербурге на 30%. Активно запускали базовые станции с использование LTE-800 – это позволило добиться отличного уровня сигнала в плотной исторической застройке центральных районов, активно расширяли зону охвата в спальниках и на территории загородных домов. У Tele2 теперь самая молодая сеть на рынке, что подтверждают независимые исследования. Результат – наши клиенты остаются на связи дома, на работе и на отдыхе».

Согласно исследованию аналитического агентства Telecom Daily, в 2021 году Tele2 стала лидером по темпам строительства базовых станций среди всех операторов России — сеть компании выросла на 18%. Более 70 тыс. новых базовых станций (максимальное количество в сравнении с конкурентами) позволили Tele2 существенно укрепить запас прочности всей инфраструктуры связи.