Пробки достигли шести баллов в среду утром в Петербурге

Петербург опять встал в пробках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские водители опять встали в столь «любимых» ими пробках. В сред в утренний час пик затруднения на дорогах достигли шести баллов. При этом в целом по городумодно проехать более-менее свободно, а баллов дорожной обстановке добавляют сильные заторы на Приморском, Московском шоссе, Витебском проспекте, Народной улице и на КАД.

На кольцевой стоят внешняя часть трассы от развязки с ЗСД до съезда на Пулковское шоссе. Тут произошли две аварии. Еле едет и сам съезд, а также часть Пулковского шоссе до поворота на Внуковскую улицу. Причина - дорожные работы.

К съезду в сторону аэропорта стоит и внутренняя часть КАДа. Затор начинается от развязки с Софийской улицей. И на этом отрезке тоже два ДТП. Еще один проблемный участок внутри кольца - от Мурманского шоссе до Вантового моста.

Московское шоссе стоит в сторону города от Колпинского шоссе до Курьерского проезда. И тут водители передают пламенный привет ремонтникам. Витебский проспект традиционно тормозит в районе Шушар. А сами Шушары стоят по уже привычной схеме, намертво.

Также из-за дорожных работ замерла Народная улица до Володарского моста, сам мост и дальше Ивановская улица до Сортировочной.

Очень плотное движение на Октябрьской набережной к Володарскому мосту по той же причине.

А на Приморском шоссе машины замерли на 6-километровом отрезке к «Лахта Центру». И тут тоже идет вездесущая замена асфальта.