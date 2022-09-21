КардиоКлиника отмечает юбилей: 25 лет и тысячи спасенных жизней

Главный врач клиники Екатерина Борисова. Фото: КардиоКлиника.

- Екатерина Викторовна, удалось реализовать все те планы, которые строились при создании клиники?

- Основная цель создания КардиоКлиники в 1997 году заключалась в организации более качественной и доступной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Начиналось все с нескольких консультативных кабинетов, а сейчас мы предлагаем пациентам весь спектр услуг кардиологического профиля, начиная с диагностики и заканчивая высокотехнологичными операциями.

- Пациенты за это время сильно изменились?

- В последнее время к нам все чаще обращаются пациенты со сложными кардиологическими заболеваниями для получения нашего экспертного мнения или если результаты лечения в другом учреждении их не устроили.

- Что выделяет клинику среди других?

- Если сравнивать нас с другими частными клиниками, то мы выделяемся нашим оснащением: оборудованием экспертного класса, наличием рентген-операционной и стационара, возможностью проводить высокотехнологичные вмешательства. А от крупных федеральных центров нас отличает индивидуальный подход к пациентам и высокий уровень сервиса.

- Какие задачи ставите на будущее?

- Будем и дальше повышать квалификацию наших врачей, осваивать новейшие методы диагностики и лечения. Продолжим работать над сервисом, потому что для пациентов важно не только качественное лечение, но и комфорт. Внедряем сервис личного кабинета пациента и телемедицину, расширяем возможности контакта с лечащим врачом. Все это сделает кардиологическую медпомощь доступнее, в том числе и для пациентов из других регионов.

В клинике можно пройти весь спектр обследований, который нужен пациентам кардиологического профиля. Фото: КардиоКлиника.

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От лечения до учебного центра

За 25 лет нашими врачами накоплен бесценный опыт, и мы считаем свои долгом передать его коллегам. Именно поэтому в 2020 году мы открыли аккредитованный учебный центр. Центр проводит ежегодную конференцию, циклы повышения квалификации и индивидуальные программы обучения практическим навыкам функциональной диагностики.

Современное оборудование

Клиника оснащена всем необходимым для выявления и лечения кардиологических заболеваний. Работает современная рентген-операционная, отделение реанимации и интенсивной терапии. Установлена система для проведения стресс-МРТ сердца, которая позволяет определить функциональное состояние сердца для «тяжелых» пациентов - тех, кто перенес инфаркт, готовится к стентированию.

Подход к диагностике

В клинике можно пройти весь спектр обследований, который нужен пациентам кардиологического профиля. Основываясь на многолетнем опыте лечения сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты клиники разработали необходимый комплекс обследований и назвали его «кардиологический чекап». Это тот набор исследований, который позволяет провести полное обследование сердца и сосудов и выявить субклинический атеросклероз для максимальной первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокие технологии

С 2015 года КардиоКлиника участвует в оказании помощи по ОМС, а с этого года клиника вступила в программу федерального квотирования - это высокотехнологичная помощь, которая не входит в базовую программу ОМС. Теперь пациенты КардиоКлиники могут получать высокотехнологичную помощь по аритмологии, имплантации кардиостимуляторов, проведению эндоваскулярных процедур в рамках бюджетного финансирования.

Квалификация врачей

Наши кардиологи являются не только врачами с широким кругозором, но и мультимодальными специалистами. Все доктора выполняют функциональную диагностику, а многие владеют лучевыми и интервенционными методами обследования.