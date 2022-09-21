Университет промышленных технологий и дизайна представил результаты стратегических проектов на выставке «Технотекстиль 2022». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

С 20 по 22 сентября Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна в рамках реализации стратегического проекта «Умный текстиль. Технологии производства инновационной продукции текстильной и легкой промышленности» принимает участие в Международной выставке технического текстиля, нетканых материалов и оборудования «Технотекстиль 2022». На стенде университета представлены научные разработки и презентации проектов.

Первый день деловой программы выставки организован руководителями стратегических проектов Университета промышленных технологий и дизайна. Модератором блока «Новые материалы и технологии: «умные» ткани, E-TEXTILE» выступила руководитель Международного центра трансфера технологий и компетенций Fashion Tech в СПбГУПТД Ольга Москалюк. Также в этом блоке представлен доклад «Применение нанотехнологий в процессах отделки текстильных материалов» от заместителя заведующего кафедрой химических технологий им. проф. А.А. Хархарова по научной работе СПбГУПТД Натальи Дащенко. Руководитель стратегического проекта «Кластер цифрового промышленного дизайна «СмартДизайн» Полина Егармин выступила модератором в блоке «3D технологии для легпрома: цифровая одежда, виртуальные показы, диджитал репрезентация модного продукта»

Исполнительным директором проектного офиса «Приоритет 2030» в СПбГУПТД Максимом Ермачковым проведены переговоры с заместителем руководителя миссии технического текстиля Министерства текстильной промышленности Индии Прашант Кумар на тему сотрудничества университета с правительственными организациями республики Индия, занимающимися научными, инновационными и образовательными проектами в направлении текстильной и лёгкой промышленности.

Достигнуты предварительные договорённости о формировании дорожной карты совместной деятельности, предполагающей студенческие обмены и совместные образовательные программы, научные исследования, внедрение университетских разработок на предприятиях республики Индия. Также обсуждалась важность развития цифрового дизайна, цифровых двойников и промышленных метавселенных. Представители Министерства промышленности Индии отметили высокий уровень цифровизации предприятий республики, требующий полного цифрового проектирования и управления процессами от дизайна до производства.