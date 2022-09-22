Коллектив и станки те же - продукции больше: Как бережливые технологии ускоряют заводы региона

Если процесс на производстве отточен, работа только в радость. В этом секрет успешности бережливых технологий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленобласть осуществляет нацпроект «Производительность труда» с 2020 года. Эксперты федерального и регионального центров компетенций помогают предприятиям внедрять технологии «бережливого производства» - выпускать больше продукции тем же коллективом и на том же оборудовании за счет разумного подхода к организации процесса.

Оптимизация проходит поэтапно. Сначала на предприятии выбирают пилотный участок. Первые три месяца вместе с экспертами на нем выявляют проблемы и разрабатывают решения. Следующие три месяца внедряют новации. По итогам полугодичного проекта делают выводы, а следующие два с половиной года предприятие, пораженное эффектом простейших мер, продолжает совершенствоваться уже самостоятельно.

На сегодня бесплатной, но эффективной поддержкой воспользовались 58 предприятий Ленобласти. К 2025 году регион обновит 101 предприятие.

- Если смотреть на цифры, то это немного: всего в ленинградской промышленности 2500 заводов и фабрик, - отмечает заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Юлия Косарева. - Но речь идет о ключевых предприятиях региона, формирующих отрасль в области и стране.

Технологии «бережливого производства» - вещи неочевидные и одновременно элементарные. Порой для ускорения производства перестраивают последовательность целой линии, но главные изменения происходят в мелочах.

Например, метод «диаграммы спагетти». Работнику может казаться, что он ходит быстро и по прямой, но на деле тот наматывает круги по цеху. Выявить лишние перемещения и сэкономить время помогает «диаграмма спагетти». Продуманные пути перемещения и напольная разметка хорошо организуют рабочее пространство и порой сокращают изготовление продукта на 20 часов. Во избежание лишней беготни и простоя оборудования на участках ставят шкафы с расходниками и деталями первой необходимости.

Или удобное хранение: товары, запчасти, собранные заказы на складах разбивают на категории и хранят наглядно. В результате найти нужное можно за мгновение.

ЯЩИК С ИНСТРУМЕНТАМИ

Идеальное рабочее место

Его создают методом 5S, включающим сортировку, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизацию и совершенствование. Звучит сложно, но работает, как удобная кухня опытной хозяйки, которая не думает, в какой ящик сунуть руку за поварешкой.

Первым делом эксперт и сотрудник выявляют на рабочем месте лишнее и избавляются от этого. Нужное размещают наглядно и в зоне касания руки. Например, на заводе «Гестамп Северсталь» во Всеволожске заметили, что специалист, накручивающий гайки, хранит их россыпью в кармане. Теперь долго вылавливать детали из кармана не нужно: каждые 30 секунд гайку из общей емкости автоматически достает магнит на тросе.

Метод «5S» в действии: для каждого предмета — конкретное место. И ничего лишнего! Фото: Администрация Ленобласти

А на Синявинской птицефабрике ноу-хау стала… табуретка. Она вывела одну из упаковщиц яиц в ряды стахановцев, а раньше женщина работала медленнее остальных из-за своего небольшого роста.

Понятные стандарты

Они помогут оптимизировать что угодно - от сборки механизма до сбора овощей. Исследователи берут лучшее из практики опытных сотрудников и объединяют в понятную инструкцию, обязательную для всех. Например, производитель упаковки из картона «Рэмос-Альфа» разработал стандарт переналадки оборудования. Теперь операторы не возятся с машиной каждый по-своему, а переналаживают ее удобно и быстро.

Наглядность

Эталон рабочего места, инструкции и стандарты надо не только придумать, но и визуализировать, чтобы понял даже новичок. Так, в тепличном комплексе «Новая Голландия» ввели визуализацию срезки бутона - нарисовали его нужную стадию в анфас и профиль. Там же разработали схему с сапожками, в которых сотрудники работают в теплицах. Если раньше они тратили время, чтобы отыскать свою пару, то теперь у каждой обуви есть место - сунул ноги и пошел.

Профилактика поломок

Метод всеобщего ухода за оборудованием, или автономное обслуживание, - набор простых ежедневных действий, которые предотвратят поломки в будущем. Работник потратит на очистку станка несколько минут, зато в перспективе машина не остановится и не потребует ремонта.

Простые решения

Иногда важно вложиться рублем, но траты быстро окупятся. Дополнительный недорогой насос заметно ускорит перекачку, а копеечная катушка автоматически смотает провод, который раньше валялся посреди цеха.

ВСЕ НА «ФАБРИКИ»!

Нацпроект не резиновый - помочь за счет бюджета могут не всем. Предприятия должны подходить под критерии: сфера деятельности из числа приоритетных отраслей, выручка от 400 миллионов рублей в год, доля иностранного капитала - не больше 50 процентов.

Чтобы расширить границы помощи, Ленобласть запустила приоритетный региональный проект «Подготовка кадров с компетенциями «бережливого производства». Усовершенствоваться его в рамках могут и предприятия, не проходящие по критериям нацпроекта, и даже студенты техникумов и колледжей.

В помощь промке запустили сеть «фабрик процессов». Первая заработала в Кировском политехническом техникуме, еще две - в Бегуницком агротехнологическом и Волховском политехническом техникумах. На сегодня «бережливости» обучили свыше тысячи специалистов предприятий и около трехсот студентов. В планах прогнать через «фабрики» каждого четвертого студента промышленной специальности и каждого пятого сотрудника предприятий региона. Почему именно их? По словам Косаревой, «именно нынешние и будущие рабочие и мастера, а не топ-менеджеры, могут принести на заводы и фабрики позитивные изменения».

Обучение на «фабрике» выглядит так: в течение восьми часов команду из двенадцати -семнадцати человек знакомят с «бережливыми технологиями», а потом вовлекают в деловую игру. Собирая деталь, участники моделируют работу завода и видят эффект «бережливости».

ВКЛЮЧИТЬ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Этим летом регион вышел на новый уровень - студентов стали обучать не только на «фабриках», но и на реальных производствах.

- Работать с действующими специалистами - это важно и нужно, но надо готовить и будущие кадры. Выпускники технических колледжей должны быть готовы к требованиям прогрессивного работодателя, - отмечает Косарева. - А если им придется работать на предприятии, где не слышали о культуре рабочего места, молодые специалисты должны стать носителями и источниками полезных навыков для коллег.

Первым пустить молодежь в цеха решился производитель упаковки из гофрокартона «Рэмос-Альфа». В июне двое студентов Кировского политехнического техникума обучались на предприятии две недели, а с июля еще трое студентов прошли двухмесячное обучение.

- За два месяца мы успели сделать многое - от организации рабочих мест до оптимизации на складе, - рассказывает студент четвертого курса Денис Гордеев. - Сначала процесс шел непросто - рабочие не понимали, зачем эти новшества, но потом оценили удобство. Если после окончания учебы я попаду на предприятие, где нет стандартов «бережливого производства», то постараюсь их внедрить.

- Стало реально проще работать, - подтверждает бригадир автоматических линий Андрей Красиков. - На рабочем месте теперь инструменты на виду, везде порядок. Если раньше мы ходили за расходниками на склад, то теперь все под рукой.

Подведение итогов работы ребят еще впереди. Но, по словам руководителя службы развития производственной системы предприятия Василия Белых, каждый предыдущий «бережливый проект» (а их с 2020 года внедрили на шести рабочих участках из пятнадцати) давал компании плюс 20-30 процентов к производительности.

- Бизнес привык ради увеличения производительности просто покупать еще один станок, но это самое простое и неэффективное, - объясняет директор предприятия Алексей Чистокин. - Заставлять коллег работать до ночи в постоянных пиковых нагрузках тоже неразумно - люди перегорят и уйдут. Гораздо лучше включить здравый смысл и реализовать много маленьких изменений. Тогда и мощности увеличатся, и проблема кадрового голода уйдет - высвободившихся сотрудников можно будет подключить к другим задачам и расширению производства.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Перспективы реализации нацпроекта в регионе

- В этом году в Ленобласти стартуют проекты, рассчитанные на год. Начнут с четырех крупных предприятий региона.

- Опыт обучения студентов «бережливости» на предприятиях оценили на федеральном уровне. Возможно, аналогичным путем вскоре пойдут и другие регионы.

- Для студентов технических колледжей разработали обязательную образовательную программу, посвященную «бережливым технологиям». Сейчас она проходит экспертную оценку.

- В будущем Ленобласть хочет обучить на «фабриках» и производствах студентов вузов.

КОНКРЕТНО

Благодаря бережливым технологиям

- Предприятие «СММ-Тяжелое машиностроение» в Сосновом Бору на 26 процентов увеличило выработку и настолько же снизило время изготовления рам для погрузочных кранов.

- Компания «Петрополимер» из Гатчинского района повысиля выработку ведер на 64 процента (на 321 штук в час), а перемещения бригадира за смену сократили на 1,2 километра.

- На заводе «Агроимпекс» в Горелово производство дробленого арахиса нарастили на 65 процентов.

- Торговый дом «Вимос», занимающийся стройматериалами, повысил число выдачи заказов в 2,5 раза и сократил количество брака.

- Фабрика «Полипласт Северо-Запад» в Кингисеппе подняла выработку на треть, до 24 тонн химической продукции на работника в месяц.