В Ленобласти налаживают архитектурную гармонию

В 2023 году Шлиссельбург ждут большие перемены: зеленые зоны охватят центр, Красную площадь реорганизуют, появятся веломаршруты и гастрономическая улица. Фото: arch.lenobl.ru

С каждым годом города Ленобласти становятся все уютнее и красивее, появляются места притяжения для местных жителей и гостей из соседних регионов. Во многом этому способствует национальная программа «Формирование комфортной городской среды» и новый региональный инструмент - недавно созданный Совет по согласованию архитектурного облика. Рассказываем, что это такое и как это работает.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В мае 2021 года по инициативе комитета градостроительной политики и при поддержке губернатора Александра Дрозденко заработал Консультативно-экспертный совет. Он призван оценивать архитектурные решения градостроительного облика городов и поселков, а также зданий и сооружений, которые планируют возвести за счет бюджета.

По сути, совет уполномочен принимать решения о возможности (или невозможности) согласования проекта и в случае необходимости давать рекомендации по улучшению. Учитывается все - от наличия зелени до наличия комфортных пешеходных коммуникаций. На сегодня такое согласование - единственный инструмент влияния на архитектурный облик населенных пунктов области. Цель совета - гармонизировать застройку.

- В первые годы рассвета строительства в Ленобласти среда в молодых городах агломерации развивалась несколько хаотично, поэтому сегодня явно стоит вопрос выработки новых концепций пространственного развития. Экспертный совет начал работу не так давно, рассмотрено двадцать проектов. Но мы уже видим значительные результаты при проектировании новых социальных объектов, масштабных территорий благоустройства, музеев и даже жилых домов. Впечатляет, насколько сильно шагнули вперед участники по качеству предоставляемых материалов, - объясняет заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

В состав совета вошли десять человек под председательством первого заместителя председателя комитета градостроительной политики и главного архитектора Ленобласти Сергея Лутченко. Заседания публично освещают. Материалы может изучить любой желающий.

Так, получив на рассмотрение несколько вариантов концепции проекта развития музея «Невский пятачок», совет порекомендовал провести творческие архитектурные конкурсы.

С подачи специалистов храм в Лебяжьем обзаведется удобными пандусом и окружающим пространством. Фото: arch.lenobl.ru

Рассматривая идею архитектурного облика ансамбля храма с домом причта в Лебяжьем, специалисты предложили разработчикам изменить пандусы храма, обустроить переходы с асфальтового покрытия для крестного хода, предусмотреть лавочки и урны, а также полноценную площадь перед зданием с парковочными местами.

Бывают случаи, когда эксперты забраковывают документы по причине «вторжения» проекта в защитные зоны объектов культурного наследия. Так, например, произошло с проектом комплексного развития территории в селе Павлово близ Колтушей.

КЛЮЧИ ОТ ГОРОДОВ

А вот скульптурной композиции, посвященной ленинградскому учителю в Гатчине, повезло: для ее дислокации предложили сразу две точки на карте города. Окончательный выбор сделали сами жители. Онлайн-голосование по этому поводу провели еще в декабре - народ выбрал место на бульваре Науки, возле улицы Коли Подрядчикова. В День знаний стартовал полуфинал конкурса, в котором состязаются пять команд архитекторов. Их эскизы можно посмотреть на сайте комитета градполитики.

Еще один интересный проект - «45 ключей к одному городу» в Шлиссельбурге. Он также рассматривался советом и даже стал победителем Всероссийского конкурса формирования комфортной городской среды Минстроя. Благоустройство единого пешеходного центра выполнят в 2023 году. По задумке территория объединит зеленые зоны исторического центра от шлюзов до пересечения Староладожского канала с Малоневским. Красную площадь реорганизуют. Появятся веломаршруты, гастрономическая улица, пирс для любителей водного спорта.

НАГРАДЫ БОНУСОМ К УЮТУ

Рассматривая проект по благоустройству проспекта Карла Маркса в Кингисеппе на восточном берегу Луги с масштабными постройками Екатерининского собора, манежа, комплекса казарм и крепости Ям, экспертный совет резонно настоял на сохранении памятников. И поручил сделать акцент на историческом значении города как пункта почтового тракта. Также проектировщикам порекомендовали создать на площади у манежа макет города. В итоге обновленный проект стал одним из ведущих участников Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», который прошел в июне в Нижнем Новгороде.

Замечания в концепт спорткомплекса в Мурино учли. Фото: arch.lenobl.ru

В итоге проект стал одним из лучших на всероссийском фестивале. Фото: arch.lenobl.ru

Премию «Росинфра» в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере спорта» получил на Петербургском Международном экономическом форуме спорткомплекс в Мурино. До этого комитет скорректировал, а совет одобрил облик здания. Сегодня новый спортивный кластер возводят на территории площадью 2,8 гектара. Там появятся две ледовые площадки - для хоккея и фигурного катания, бассейн для взрослых на шесть дорожек, универсальная площадка для футбола, волейбола и баскетбола. Завершить строительство планируют в 2024 году.

ДОСЛОВНО

«Совет, несомненно, вносит большой вклад в развитие архитектурного облика региона. Его работа позволяет не только снизить в дальнейшем количество градостроительных ошибок, но и обеспечивает достижение основной цели - выработки консолидированной и выверенной позиции по принятию оптимальных архитектурно-планировочных решений. Это обеспечит комфортную застройку региона с учетом современных стандартов и регламентов проектирования, сложившейся архитектурной среды и достижений в области градостроительного искусства».

(Сергей ЛУТЧЕНКО, первый заместитель председателя комитета градостроительной политики, главный архитектор Ленобласти.)