Референдум о вхождении в Россию ЛНР и ДНР в Санкт-Петербурге: когда пройдет, список избирательных участков

В Санкт-Петербурге пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР и ДНР
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Санкт-Петербурге пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожских областей. В голосовании смогут принять участие жители этих территорий, которые на данный момент находятся в Северной столице. Рассказываем подробно, когда пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР И ДНР в Санкт-Петербурге, а также где расположатся избирательные участки.
Референдум о вхождении в Россию Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожских областей в Санкт-Петербурге будет проходить в течение пяти дней с 23 по 27 сентября 2022 года. Собирать комиссии и следить за ходом голосования будут непосредственно граждани этих республик и областей, а избирком Северной столице окажет содействие в организации всего процесса.
Голосование пройдет в два этапа: с 23 по 26 сентября в местах компактного проживания участников референдума, а 27 сентября в помещениях для голосования.
Для проведения референдума в Санкт-Петербурге подготовят пять избирательных участков. Причем, жители ДНР будут голосовать отдельно от остальных.
АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Для граждан ДНР:
Два участка расположены в Доне национальностей - Моховая улица, дом 15.
Для граждан ЛНР, Херсонской и Запорожской областей:
Три участка в Едином центре документов - улица Красного Текстильщика, дом 10-12Д, главный вход, 1 этаж.
ДЛЯ СПРАВКИ
Для информирования об участии в референдумах работает «горячая линия»:
8 (800) 200-00-20 – бесплатный многоканальный номер
8 (981) 006-75-85 – «горячая линия» в Санкт-Петербурге
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