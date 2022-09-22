Референдум о вхождении в Россию ЛНР и ДНР в Санкт-Петербурге: когда пройдет, список избирательных участков

В Санкт-Петербурге пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР и ДНР Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожских областей. В голосовании смогут принять участие жители этих территорий, которые на данный момент находятся в Северной столице. Рассказываем подробно, когда пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР И ДНР в Санкт-Петербурге, а также где расположатся избирательные участки.

Референдум о вхождении в Россию ЛНР и ДНР в Санкт-Петербурге

Референдум о вхождении в Россию Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожских областей в Санкт-Петербурге будет проходить в течение пяти дней с 23 по 27 сентября 2022 года. Собирать комиссии и следить за ходом голосования будут непосредственно граждани этих республик и областей, а избирком Северной столице окажет содействие в организации всего процесса.

Голосование пройдет в два этапа: с 23 по 26 сентября в местах компактного проживания участников референдума, а 27 сентября в помещениях для голосования.

Для проведения референдума в Санкт-Петербурге подготовят пять избирательных участков. Причем, жители ДНР будут голосовать отдельно от остальных.

АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Для граждан ДНР:

Два участка расположены в Доне национальностей - Моховая улица, дом 15.

Для граждан ЛНР, Херсонской и Запорожской областей:

Три участка в Едином центре документов - улица Красного Текстильщика, дом 10-12Д, главный вход, 1 этаж.

ДЛЯ СПРАВКИ

Для информирования об участии в референдумах работает «горячая линия»:

8 (800) 200-00-20 – бесплатный многоканальный номер

8 (981) 006-75-85 – «горячая линия» в Санкт-Петербурге

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