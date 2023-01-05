Легенда БДТ имени Товстоногова Адиль Велимеев скончался из-за травмы от падения на гололеде

В родном театре Велимеев проработал более 60 лет. Фото: БДТ имени Г. А. Товстоногова

В среду, 4 января, в Петербурге не стало Адиля Велимеева. Заслуженный работник культуры и легенда Большого драматического театра имени Товстоногова скончался после травмы, полученной от падения на скользком асфальте. Велимееву было 83 года. Печальные новости сообщила пресс-служба БДТ.

Еще 22 декабря старейший сотрудник театра упал на гололеде в центре города и сильно расшиб голову. В следственном комитете даже возбудили уголовное дело по факту травмирования работника культуры, дело взял под контроль лично глава СК Александр Бастрыкин.

С тяжелым переломом черепа и ушибом мозга пожилого мужчину госпитализировали и положили в реанимацию. Однако почти двухнедельные попытки врачей поднять Адиля Мунировича на ноги не увенчались успехом.

Велимеев служил родному театру более 60 лет и заведовал машинно-декорационной частью. В БДТ он пришел совсем молодым человеком в 1959 году - попал случайно, устроившись рабочим сцены, а остался на всю жизнь.

- Адиль Мунирович любил, смеясь, повторять, что в БДТ он «счастливее всех, потому что даже актеры заняты не во всех спектаклях, а я - во всех». «История лошади», «Мещане», «Ханума», «Пиквикский клуб» и многие-многие другие - наверное, невозможно перечислить все спектакли, жизнь которых он обеспечивал своим трудом, поддерживал своей энергией, - вспоминают в пресс-службе театра.

Коллеги по цеху вспоминали Велимеева как прекрасного профессионала планшетно-палубной культуры и ставили в один ряд с народными театральными артистами. В БДТ же старейшего сотрудника ценили и любили все работники театра.