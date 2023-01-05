Появилось видео с места крупного пожара на заводе «Беларусь-МТЗ», где погибли два человека

Причины пожара еще не установили. Фото: t.me/Megapolisonline

Крупный пожар в здании завода «Беларусь-МТЗ» унес жизни двух человек. Огонь охватил двух-трехэтажное здание на Пулковском шоссе, 104, утром четверга. По сообщениям городского управления МЧС, спасателям понадобилось более двух часов, чтобы локализовать мощный пожар. Его начало зафиксировали в 09:16.

Пламя охватило 420 квадратных метров площади, пожар буквально за час перерос в серьезное ЧП - в 10:14 спасатели присвоили ему дополнительный номер 1 БИС, и на тушение выехали дополнительные единицы техники и пожарные. К 11:06 огонь удалось усмирить, но не ликвидировать. Увы, столь серьезное возгорание унесло человеческие жизни: по данным МЧС, в огне погибли двое. Их личности пока не установили, как и причину пожара.

Личности погибших пока неизвестны. Предположительно, одной из жертв стала женщина. Фото: t.me/Megapolisonline

- Ехала, видела - пламя очень сильное было, - поделилась в соцсетях одна из очевидиц.

Гендиректор предприятия Владислав Секержицкий пообещал оказать семьям погибших помощь. В разговоре с 78.ru он отметил, что одной из погибших предположительно была женщина.