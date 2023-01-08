69 жителей Петербурга бесследно пропали в 2022 году

Волонтеры "ЛизаАлерт" подвили итоги поисков пропавших жителей Петербурга и Ленобласти в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

69 жителей Петербурга и Ленобласти бесследно пропали в 2022 году. Их до сих пор не могут найти. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», подводя итоги работы за последние 12 месяцев. По данным волонтеров, всего за год они получили 3 270 заявок о пропаже людей, в том числе пожилых пенсионеров и детей. Живыми нашли 2 545 человек. К сожалению, встречались случаи гибели пропавших – за 2022 год таких было 197. Неподтвержденными заявками значатся 329.

В региональном отряде «ЛизаАлерт» отмечают, что они начали развивать направление поисков на воде. Волонтеры активно проводят просветительские лекции о безопасности для родителей и детей, а также часто рассказывают в соцсетях о правилах заботы за пожилыми родственниками, чтобы их всегда можно было найти в случае пропажи. В целом, поисковики довольны работой за 2022 год.

- По итогам почти каждого месяца мы с радостью констатировали, что поисков пусть чуть-чуть, но становится меньше, чем годом раньше, - делятся любопытной статистикой в «ЛизаАлерт».

Добавим, что ориентировки на всех людей, которые до сих пор числятся пропавшими, можно найти в группе петербургского отряда поисковиков во «Вконтакте».

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