«Мечтаю сделать это на колесе обозрения»: Актриса из Петербурга стала номинанткой на премию «Порно-Оскар»

Петербурженка уступила украинке в борьбе за "Порно-Оскар". Фото: СОЦСЕТИ

Очередная церемония вручения порно-Оскара прошла в США. В этот раз старожил премии, петербуржец Алексей «Маркус Дюпри» Маетный не попал ни в одну номинацию. Однако за дебют в порноиндустрии в 2022 году могли наградить петербурженку Арину, известную под псевдонимом Holly Molly. В борьбе за порно-Оскар (AVN Awards) в номинации «Лучшая новая иностранная старлетка» она уступила украинке Ольге Литвиненко, которую больше знают как Little Dragon.

В фильмах для взрослых Арина примеряет разные роли. Здесь, например, она бармен. Фото: СОЦСЕТИ

Петербурженка не сидит в соцсетях под своим настоящим именем и не рассказывает многого о своей личной жизни. Поэтому ее родная фамилия остается неизвестной. Судя по биографическим данным с профильных иностранных сайтов, Арине 22 года. Родом она из Соснового Бора, а ее рост составляет 166 сантиметров. «КП-Петербург» нашла школьные фотографии будущей актрисы, но друзья отказались рассказывать о рыжеволосой красавице. Впрочем, и без этого девушка сама поделилась подробностями из личной жизни во время кастинга у известного французского порнорежиссера Пьера Вудмана.

Год назад Арина вышла замуж за коллегу-порноактера. Фото: СОЦСЕТИ

- С 18 лет я снимаюсь в вебкаме, - признавалась Арина на камеру в декабре 2021 года. – Имя придумала сама. Оно странное, необычное. Холли-молли, типа, как «Боже мой!». С 2020 года я стала сниматься в Петербурге у порноактера Артема Михайлова. Но вскоре я от него ушла, не хотела у него сниматься. Он требовал слишком много всего жесткого.

Holly Molly делилась, что всегда мечтала переехать в Европу. После окончания школы и работе в порно у нее накопились необходимые для этого деньги, поэтому она решилась сделать новый шаг в карьере. Съемки у Вудмана помогли прославиться на весь мир. Следом Арина сотрудничала с самыми крупными порностудиями планеты. В частности, ее партнером был суперзвезда фильмов для взрослых Рокко Сифреди.

Девушка часто возвращается в родной Петербург, но работа не ждет. Фото: СОЦСЕТИ

- Я счастлива, что работаю в порно. Если мне надоест, то я снова уйду в вебкам. Несмотря на свою работу, у меня были парни, я встречаюсь с 15 лет, - вспоминала петербурженка в разговоре с Пьером Вудманом. – О чем я мечтаю? Заняться любовью в колесе обозрения!

Добавим, что сейчас Арина временами возвращается в Петербург, но ненадолго. За границей ее ждут новые съемки и любимый муж, чех Ян Зайдль. Кстати, он тоже снимается в фильмах для взрослых.

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