Охотников за новыми «Айфонами» задержала полиция Петербурга

Два жителя Ленобласти задержаны по подозрению в ограблениях продавцов "Айфонов". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники петербургского Главка полиции нашли и задержали двоих жителей Всеволожского района Ленобласти, которых прозвали «охотниками за «Айфонами». 30-летний охранник супермаркета и его 24-летний напарник из Мурино подозреваются в двух эпизодах нападения на продавцов телефонов, выставленных через сайт объявлений.

- 15 сентября 34-летний петербуржец. Через интернет потерпевший выложил объявление о продаже «Айфона 13» за 90 тысяч рублей. Встречу с потенциальным покупателем назначил в машине у дома 4 по улице Белы Куна, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Но когда «покупатель» взял для осмотра смартфон в руки, его напарник подбежал к машине, схватил телефон и скрылся.

Второй эпизод случился у метро «Международная». Здесь со злоумышленниками на свою беду встретился молодой мужчина, продававший четыре новеньких «Айфона» за 530 тысяч рублей. В итоге продавца залили перцовым газом, избили и ограбили.

По эпизодам в полиции завели дела о грабеже и разбое. А в ночь на 21 сентября были задержаны оба подозреваемых. Первым оказался ранее судимый 30-летний житель поселка Лупполово, работающий охранником. А его 24-летний напарник из Мурино, фанат компьютерных игр, обнаружился в интернет-клубе для геймеров. При нем были два «Айфона» с последнего ограбления.