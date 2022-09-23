Новый циклон принесет дожди в Петербург и Ленобласть в выходные дни

Пасмурная погода вернется в Петербург к воскресенью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной циклон испортит погоду в Петербурге. Дожди традиционно накроют Северную столицу и Ленинградскую область в выходные. Ясной, сухой и теплой будет только пятница, ее защитит антициклон. Сильных ливней пока не предвидится, но моросить будет однозначно. Об этом горожан предупреждает главный петербургский синоптик Александр Колесов.

- В субботу дожди пройдут на востоке Ленинградской области, в воскресенье дойдут до Санкт-Петербурга, - сообщает синоптик в своем телеграм-канале.

В этот раз, кстати, циклон необычный, у него нет имени в отличие от последних «Квини» и «Райли», гостивших в Петербурге на неделе. Сейчас он набирает силу над югом России в районе Сочи, но уже дотягивается и до Москвы. А поскольку этот циклон зародился здесь и не проходил через Европу, то европейские метеорологи не стали придумывать ему имя - это их традиция.

В пятницу и субботу в Петербурге воздух прогреется до +12...+14 градусов, осадков не будет, а атмосферное давление будет держаться близко к норме. Но уже в воскресенье пойдут дожди, температура упадет всего до +10 градусов. Давление начнет понижаться.

- Так что планируйте уличные мероприятия на субботу, - советует синоптик.