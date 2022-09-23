Рекордсмен России в Ленобласти проведет Всероссийский форум «Гвозди-2022»

Это уникальное событие для всей страны. Фото: Сергей УШАКОВ.

Как научиться управлять своим страхом? Как сделать страх своим другом, а не хозяином? Петербуржец Валерий Бочкарев уже много лет показывает, какую роль играет в нашей жизни страх, и учит, как грамотно управлять им. Валерий является многократным рекордсменом России и мира по самым невероятным вещам, таким как стояние на гвоздях. А еще он занимается опасным и завораживающим искусством вместе с театром огня и света «БезГраниц».

- Нашему театру уже более 10 лет. Появился он по принципу «случайное не случайно», как я это называю. Я сам Овен - огненный знак. Мне всегда нравилось пламя, и когда я впервые узнал, что с ним можно танцевать, очень сильно загорелся этой идеей. Так я начал познавать это искусство, пришедшее из Новой Зеландии. Сначала я был один, но позднее нашел соратников, с которыми мы стали ездить по различным фестивалям. Нас заметили и начали звать выступать на мероприятиях и праздниках. Так все и начало развиваться и шириться. В итоге получился большой проект, признанный среди аналогов одним из лучших в стране. Мне нравится решать сложные задачи, чтобы была драматургия, какая-то режиссерская идея, чтобы это было зрелищно и масштабно. Именно такие наши номера - мы меняем человека через визуальную окраску, музыку и смысл.

- Кто работает в вашем театре?

- В большинстве случаев участие в представлениях - хобби, а не полноценная работа. Полностью посвятил себя проекту только я, а у остальных есть и другие занятия. Участники проекта очень разные: кого-то мы обучаем с нуля, а кто-то приходит из художественной гимнастики или цирка, так как оттуда мы заимствуем много элементов для представлений. Такие очень быстро и легко вливаются в коллектив. В целом важна некоторая пластичность тела. При этом мы любим, когда приходит человек с нуля и полностью погружается в нашу энергетику. Я считаю, что самая лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби. Мы путешествуем по всем городам и странам. Это занятие помогает нам посмотреть мир и заработать, делая то, что нравится.

- А не опасны ли такие игры с огнем? Есть ли у вас какая-то техника безопасности?

- Важно понимать, что так или иначе это все равно открытый огонь. У него есть своя специфика и ограничения. Должно быть определенное расстояние от зрителя и отдельная зона для представления. Разумеется, у нас имеются огнетушители. Когда мы только начинали, то относились ко всему этому гораздо проще. Сейчас же каждая площадка предъявляет высокие требования к безопасности, и мы стараемся выполнять свою работу на максимально высоком уровне. Артисты очень внимательно относятся к пожарной безопасности, и к огню на площадке допускаются только подготовленные мастера своего дела.

- Расскажите, пожалуйста, про самые яркие представления.

- Самый крутой проект в нашей практике - участие в шоу «Алые паруса» в 2019 году. Тогда мы играли роль 33 богатырей, которые выходили прямо из воды и устраивали огненное шоу. Наверное, самое нервное выступление было перед президентом России. Мы узнали, перед кем будем выступать, в самый последний момент. Гости, безопасность и ответственность - все было на очень высоком уровне. Было приятно и ценно, что именно нас выбрали для шоу.

Петербуржец Валерий Бочкарев уже много лет показывает, какую роль играет в нашей жизни страх, и учит, как грамотно управлять им. Фото: Сергей УШАКОВ.

НЕ ПРОПУСТИ

Совсем скоро, с 7 по 11 октября, в загородном отеле «Райвола» в Выборгском районе Ленинградской области состоится II ежегодный Всероссийский форум «Гвозди-2022», который организует Валерий. Это уникальное событие для всей России. Вот уже второй год на одной площадке собираются лучшие тренеры и спикеры в области гвоздестояния, рекордсмены Книги рекордов России и Гиннесса, научные деятели. Будут участники более чем из 30 городов России и Белоруссии. В качестве почетного гостя на форуме будет присутствовать главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

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