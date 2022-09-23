Акция памяти «Посвящение ангелам. Свидетели правды» пройдет в Петербурге 27 сентября

Фото предоставлено Донецким агентством новостей.
Дорогие читатели «Комсомолки»! Россияне!
С 2014 года на Донбассе погибли сотни детей. В их семьи пришло горе, невосполнимая утрата.
В память о каждой оборвавшейся детской жизни мы хотим высадить живые деревья в символические Аллеи Ангелов по всей стране.
Чтобы знали. Чтобы помнили.
Деревья пустят корни и поднимутся вверх, к небесам, туда – где теперь наши маленькие Ангелы. Пусть это укрепит и нас, оставшихся, и нашу веру, что никто и ничто не будет забыто, продлит жизнь всех несвоевременно и трагически погибших ребят.
Народная Акция памяти «Посвящение ангелам Свидетели правды» проводится в различных регионах России, по всей стране. 27 сентября она состоится и в Санкт-Петербурге.
Приглашаем принять участие всех желающих.
ГДЕ: Санкт-Петербург, Малоохтинский парк КОГДА: 27 сентября в 14:00
Организатор акции АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Медиагруппы «Комсомольская правда».