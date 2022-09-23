Арестованным за участие в незаконной акции в Петербурге вручили 144 повестки в военкомат

Арестованным за участие в незаконном митинге в Петербурге вручили повестки Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге арестованным за участие в незаконной акции вручили повестки в военкомат. Такой "бонус" получили в общей сложности 144 человека, которых задержали во время незаконной акции, прошедшей 21 сентября. Об этом 23 сентября 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Семеро нарушителей, получившие по 10 суток административного ареста, и уже разместившиеся в камерах получили дополнительный "бонус", - рассказал источник.

Их лично посетил представитель военкомата и вручил повестки. После освобождения молодые люди обязаны будут явится в военкомат и получат возможность мобилизоваться.

- В соотвествии с конституцией, вы обязаны состоять на воинском учете и исполнять свой воинский долг, - отметил представитель военкомата.

В ближайшее время такие повестки получат еще 137 человек, которые также были задержаны во время незаконной акции и сейчас находятся под административным арестом. Однако им документы уже будут вручать сотрудники полиции.

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