На берегу Ладоги появился памятник ленинградским энергетикам. Фото: пресс-служба ПАО «Россети Ленэнерго».

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

В 1941 году все снабжавшие блокадный город электроэнергией гидроэлектростанции, кроме Волховской, оказались на оккупированных территориях. Ленинград остался практически без электричества. Прекратился подвоз топлива, часть оборудования была демонтирована и отправлена в тыл. Фашисты целенаправленно бомбили все объекты жизнеобеспечения города. «Черным днем» для энергетиков стало 25 января 1942 года, когда после массированного авианалета в рабочем состоянии находилась только одна турбина ГЭС №1 мощностью 2,3 МВт.

Но защитников города это не сломило. Благодаря уникальному инженерному решению работников «Ленэнерго» вернуть свет в город на Неве удалось 23 сентября 1942 года. Энергетики разработали сложнейшую операцию по прокладке бронированного «кабеля жизни» по дну Ладожского озера и восстановлению воздушных линий от Волховской ГЭС. Завершить сложнейшие работы удалось за рекордные 48 дней.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Монумент, который увековечил память о героизме ленинградских энергетиков, установлен по инициативе компании «Россети Ленэнерго». В 2020 году состоялся конкурс эскизных проектов, по проекту победителя создан памятник. Он представляет собой карту, помещенную в центр плиты, образованной «ледяными глыбами». На карте расположены линии кабеля, проходящие через Ладожское озеро к осажденному Ленинграду.

- 23 сентября 1942 года – значимая дата в истории всей российской электроэнергетики и особенный день для ветеранов и работников компании «Россети Ленэнерго». В этот день в дома ленинградцев вернулся свет, и вместе с ним – вера в грядущую победу над врагом. В тяжелейших условиях блокады ленинградские энергетики проложили по дну Ладоги «кабель жизни». Это была не только уникальная техническая операция, но и пример подлинного мужества и профессионализма специалистов отрасли. Мы создали этот памятник, чтобы сохранить память о подвиге наших коллег, - подчеркнул генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин. Фото: пресс-служба ПАО «Россети Ленэнерго».

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители администрации Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области, общественных организаций, а также ветераны «Россети Ленэнерго».

СПРАВКА

Как создавался «Кабель жизни»

Уникальный проект по восстановлению электроснабжения Ленинграда был разработан инженерами-кабельщиками «Ленэнерго» Никодимом Тумановым и Иваном Ежовым. Он включал частичную реконструкцию воздушных линий 110 кВ и линии 35 кВ Волховской ГЭС, а также прокладку бронированного кабеля длиной 22,5 километра по дну Ладожского озера.

Кабельная вставка предварительно монтировалась в укромном месте, в бухте Морье на железной барже, а затем ночью кабель укладывали на глубину 18-20 метров. При прокладке пятой нитки в результате атаки «юнкерсов» 13 человек погибло, еще 12 были ранены. Благодаря профессионализму и самоотверженности участников ладожской операции 23 сентября 1942 года в осажденный Ленинград начала поступать энергия от Волховской ГЭС. В окнах трех тысяч жителей города загорелся долгожданный свет.