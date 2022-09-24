Сергей Семак сел за руль ретро-автомобиля на Дворцовой площади

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Пока у «Зенита» пауза в чемпионате России по футболу, главный тренер команды Сергей Семак «таксует». Причем на Дворцовой площади, где передвигаться на автомобиле запрещено. Так во всяком случае могло показаться тем, кто оказался в пятницу в центре города, где открылся фестиваль «День туризма». На нем представлены главные символы Петербурга. Есть и павильон футбольного «Зенита» - популярной команды города на Неве.

Вытащить на такое мероприятие главного тренера «Зенита» - большая удача, так как он человек очень занятой. Но в этот день Сергей Богданович выкроил несколько минут из своего плотного графика. Может, потому, что он и сам «турист со стажем». Как и игрок и тренер Семак исколесил нашу страну вдоль и поперек на разных видах транспорта. А ведь именно создать привлекательный туристический образ России - одна их задач фестиваля.

Тренер «Зенита» позировал за рулем ретро-автомобиля «Победа», который предоставил клуб «Зенит», посетил павильон «Петербург - спортивная столица», где фотографировался и общался с посетителями. Желающих взять автограф было много, Семак, как всегда, никому не мог отказать.

На фестивале открыта целая секция, посвященная спорту. Фото: пресс-служба фестиваля

Кроме того, наставник «Зенита» - первый, кто отправил открытку в туристско-информационном центре на Дворцовой площади в рамках акции, приуроченной к фестивалю. Сейчас такой способ коммуникации устарел. Инициаторы акции - Ростуризм и Почта России - решили напомнить о нем. Передать «привет» в виде открытки друзьям, родственникам или поздравить сотрудников туристской отрасли с профессиональным праздником может каждый, кто посетит площадку фестиваля до 27 сентября. Получатель найдет ее в своем почтовом ящике. Сергей Семак, как стало известно «Комсомолке», послал открытку сыну в Москву. Вообще, у него восемь детей в семье, не считая футболистов Зенита. Порадовать всех тренер просто не успел.

В спортивном павильоне на Дворцовой можно увидеть трофеи, которые выиграл «Зенит», включая Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Болельщиков также ждут конкурсы и викторины с призами от клуба, спортивные аттракционы, видеоэкскурсии по инфраструктурным объектам «Зенита».

Что касается Сергея Семака, то он уже готовит футболистов к очередному матчу. Во вторник «Зенит» вылетит в Москву, где в четверг сыграет со «Спартаком» в рамках Кубка России.