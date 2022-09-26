Чемпионы Финляндии и России по спортивно-бальным танцам: На мировой арене российские пары одни из самых лучших

Глеб и Кира стали украшением летнего бала «Комсомольской правды». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень - время танцев! После сезона отпусков мир танцевального спорта ожил и сейчас вовсю готовится к главному событию ближайших месяцев - RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS 2022. Соревнования по разным стилям будут проходить с 17 по 23 октября в Красногорске (Московская область). Традиционно сильный состав участников этого турнира привлекает внимание профессионалов мирового уровня, многие из которых лично принимают участие в борьбе за первенство.

«Комсомолка» поговорила с петербургскими звездами, которые будут выступать на турнире, - Глебом Банниковым и Кирой Оксас. Они являются вице-чемпионами мира по спортивно-бальным танцам, финалистами чемпионата Европы, многократными чемпионами Санкт-Петербурга. Кроме того, Глеб - четырехкратный чемпион Финляндии, а Кира - двукратная чемпионка России. Танцоры поделились историей своего творческого пути и знакомства.

- Глеб, как вышло, что вы танцевали за Финляндию, а потом вернулись в Россию?

- В России у меня была большая команда тренеров из разных стран. И у одного из них была ученица из Финляндии, которая находилась в поиске партнера. Я на тот момент тоже искал пару. Мы сработались и решили выступать за Финляндию. Так я три года представлял эту страну. Вернулся домой я после того, как напарница завершила свою карьеру из-за проблем со здоровьем.

- Кира, вы всегда выступали за Россию. Не думали в свое время, как ваш друг, поработать в других странах?

- Я всегда была за Россию. Были предложения танцевать за другие страны, однако я не видела в этом смысла, ведь на мировой арене российские пары одни из самых лучших. Хотя до пандемии мы часто тренировались за границей - в 2020 году она как раз застала нас на Мальте. Мы с партнером были в числе первых, кто столкнулся с карантином и тестами при въезде обратно в страну.

- А как вы познакомились?

- Глеб - мой друг детства, - рассказывает Кира. - Познакомились мы на дне рождения моего партнера. Мы всегда выручали и помогали друг другу, когда нужна была пара где-то станцевать. Оба очень активные, открытые и всегда рады подарить свою танцевальную энергетику другим. Было грустно, когда Глеб уехал в Финляндию, хотя мы и поддерживали общение удаленно. Я была рада, когда он все же вернулся на родину.

- Много ли сейчас танцевальных турниров?

- После того как пары из России потеряли возможность выступать за рубежом, Всероссийская федерация танцевального спорта добавила очень много турниров и повысила их статус, - делится Кира. - Уже совсем скоро состоится RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS. Там будут выступать одни из лучших пар, и так, как я являюсь десятикратной чемпионкой города и двукратной чемпионкой России, я буду в их числе.

- Глеб, а вы все еще выступаете на больших соревнованиях?

- Свою профессиональную карьеру я завершил и занимаюсь преподаванием, так что не планирую участвовать в чем-то подобном в ближайшее время. Сейчас большая часть моего времени уходит на работу с учениками - готовлю их к соревнованиям или просто учу танцевать в своем танцевальном пространстве «Гагарин-центр» на проспекте Юрия Гагарина, 7. Это наш новый проект с профессиональной командой. Некоторые из моих воспитанников будут выступать на соревнованиях в Красногорске, а я поеду с ними в качестве тренера. Сам я танцую уже больше для себя. Ну и с Кирой мы часто участвуем в различных мероприятиях и проектах.

- Кира, чем занимаетесь помимо профессионального спорта?

- Я являюсь танцующим тренером - танцую сама и даю частные и групповые уроки в разных городах страны. Еще, помимо спорта, я организую мероприятия или выступаю на чужих. Например, в июле я устраивала свой нео-бал - the Ball. Возвращение традиции на новый лад. Вышло очень оригинально и впечатляюще! Бал проходит два раза в год, собирая элитарное общество в исторически значимых местах Санкт-Петербурга. В данный момент ведется подготовка бала, который пройдет в первые выходные декабря.