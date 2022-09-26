Синоптик пообещал холодную погоду в конце сентября в Петербурге

Конец сентября в Петербурге станет холодным и дождливым Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сентябрь в Санкт-Петербурге закончится холодной погодой. 25 сентября 2022 года уже стало самым холодным днем с середины мая. Среднесуточная температура составила всего плюс 7,6 градусов. Оставшиеся дни окажутся примерно такими же холодными. Об этом горожан предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- До конца нынешнего сентября температура воздуха в Санкт-Петербурге не поднимется выше плюс 13 градусов, а особенно холодным ожидается четверг – этот день в Северной столице может стать самым холодным днем сентября, - рассказал синоптик.

Плюс к холоду добавятся и дожди, которые будут идти в Северной столицы практически каждый день. Небольшая передышка от осадков ожидается лишь 26 и 27 сентября.

К концу месяца средняя температура воздуха составил плюс 10,4 градуса, что на 2,5 градуса ниже климатической нормы. Таким образом сентябрь текущего года окажется вторым среди самых холодных месяцев в XXI веке.