Курс на снижение: что произошло с зарплатами в Петербурге за последний месяц

Эксперты предупредили, что в данных Петростата значатся зарплаты с учетом премий, отпускных и больничных. Значит реальная картина немного другая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средние номинальные зарплаты петербуржцев уменьшились за месяц. Такими невеселыми данными поделился Петростат. В июле, согласно подсчетам ведомства, горожане получали в среднем 80 900 рублей, что на 7582 рубля меньше, чем в июне. Снизилось вознаграждение для работников сфер оптовой торговли, автомастерских, складских хозяйств, для почтальонов и курьеров. Уменьшились зарплаты у сотрудников гостиниц и общепита, финансистов и страховщиков, медиков. Напротив подросли зарплаты у работников сферы добычи полезных ископаемых, сферы образования, культуры и досуга.

Так ли печальна ситуация с зарплатами на самом деле? Как объяснила «Комсомолке» руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Мария Бузунова, не стоит опираться на данные Петростата, как на единственно верные. Зарплаты, которые подсчитывает ведомство – это номинальные вознаграждения, установленные трудовым кодексом. А значит в них входит не только оплата за саму работу, но и премии, доплаты, стимулирующие выплаты, отпускные и больничные. Естественно, каждый месяц работники не получают такую сумму.

- Судя по всему, работодатели уменьшают премии или бонусную часть и подают Петростату данные именно с учетом этого. А Петростат считает в целом, что зарплаты стали меньше. Стоит помнить, что оклад сотрудника нельзя уменьшать – это запрещает трудовой кодекс. Только премии и бонусы, - напомнила Мария Бузунова.

Снизились за месяц зарплаты в сферах общепита, здравоохранения, гостиничного бизнеса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По мнению эксперта, урезание премиальных частей связано с кризисом – платежеспособность компаний попросту снизилась. Одни переживают падение продаж, другие испытывают проблемы с поставками и логистикой, третьи не смогли выполнить план, а значит и накопить на бонусы для своих сотрудников. Возможно, ситуация дойдет до того, что компании больше не смогут выплачивать премии, как раньше. Как выяснили аналитики HeadHunter, работодатели из 52 процентов компаний не готовы пересматривать зарплаты в сторону повышения до конца года. Кроме того, 23 процента работодателей пока не понимают, что смогут предложить своим сотрудникам в следующем году, 47 процентов пообещали повысить зарплаты, 30 процентов решили оставить вознаграждения в том же виде.

Что ж, с бонусами простимся, но на стабильные зарплаты все-таки понадеемся. Одно радует – за сентябрь петербургские зарплаты не успели сильно измениться по сравнению с августом.

- Предлагаемые новым сотрудникам зарплаты не упали, но и не выросли, что достаточно показательно. Медианная предлагаемая зарплата (наиболее реальная по рынку) сейчас составляет порядка 62 тысяч рублей. В сферах консультирования, сервиса, строительства, IT платят больше, в сферах образования, медицины, продаж – меньше, - рассказала Бузунова.

КОНКРЕТНО

Средняя номинальная зарплата за июль по данным Петростата:

Сельское, лесное хозяйство – 60 777 рублей

Строительство – 67 676 рублей

Добыча полезных ископаемых – 348 912 рублей

Торговля оптовая и розничная – 74 159 рублей

Деятельность гостиниц и общепита – 40 162 рубля

Деятельность финансовая и страховая – 123 086 рублей

Образование – 60 400 рублей

Здравоохранение – 81 978 рублей