«Завтра я уже уеду»: Как в Петербурге люди пытаются попасть в нотариальные конторы

В некоторых нотариальных конторах Петербурга появились очереди. Фото: Анастасия НУРАДИЛОВА

Военкоматы Санкт-Петербурга продолжают работать в штатном режиме - в связи с началом частичной мобилизации корреспонденты «Комсомолки» в течение нескольких дней объезжали комиссариаты в разных районах города, но нигде не видели столпотворений. Точно противоположная ситуация сложилась в нотариальных конторах города, где, по сообщениям в различных пабликах в соцсетях, люди просиживают в очередях весь день. В частности, речь шла про крупнейший в Северной столице юридический центр на улице Восстания, 6.

«Завтра будет поздно»

На Восстания мы приехали днем и застали там порядка 100 человек в очереди. Все они были записаны к различным специалистам, но, несмотря на свободные места в трех залах, организовать поход к юристу им было проблематично. Дело в том, что этот центр принимает клиентов только по талонам, которые еще нужно урвать! Приходить позже и без талона бесполезно - правила живой очереди здесь не работают.

- Талоны можно взять только в день посещения с девяти утра, - объясняют сотрудники центра. - Знают об этом не все, поэтому многие приходят позже и их приходится разворачивать. Так как в очереди перед ними будет порядка 200 человек, принять всех мы физически не сможем.

В крупнейшем центре города в очередях порядка 100 человек. Фото: Анастасия НУРАДИЛОВА

- Мы в семь утра пришли, чтобы талончик взять. Расхватали их моментально, - добавляет мужчина из очереди.

Практически все посетители, с которыми нам удалось пообщаться, пришли в центр за доверенностью. Многие - с женами, детьми и родителями. Визит их явно был запланирован заранее - обычная житейская история. Но были и исключения. На наших глазах в центр вбежал взволнованный мужчина лет 30-35.

- Здравствуйте, нам бы доверенность получить. Срочно, - запыхавшись, просит он администратора. Рядом с ним молодая девушка. Судя по всему, жена.

- Приходите завтра утром и берите талончик, - вежливо отвечает сотрудница центра, на что сразу же получает порцию негатива.

- Завтра будет поздно, я уже уеду! - вскрикнул мужчина и выбежал на лестничную площадку, швырнув на пол бутылку с водой.

За талончиком приезжают с самого утра. Фото: Анастасия НУРАДИЛОВА

Чтобы не тянуть до последнего...

Что касается других нотариальных контор, то визуально там все в порядке. На Чкаловском проспекте, 11/32, например, в приемной нам встретилась только одна пожилая женщина - она оформляла доверенность на дочь.

- У нас нет очередей, так как работаем мы по записи, - объясняет сотрудница конторы. - Но спрос на услуги заметно увеличился, да. Ближайшая запись у нас есть на четверг. С чем это связано, нам неизвестно. Большая часть обращений по поводу оформления доверенностей на родственников.

Нотариусы работают по записи. Фото: Анастасия НУРАДИЛОВА

По словам сотрудников других нотариальных контор в Петербурге, среди их клиентов есть и резервисты. Но нам удалось пообщаться только с потенциальными мобилизованными. Повестки им еще не пришли, но они решили не тянуть до последнего.

- Думаем, повестка скоро придет, - объясняет Виктория П., которая пришла к нотариусу с мужем и ребенком. - У супруга первая категория годности, ему меньше 35 лет, по специализации он стрелок и музыкант оркестра. Служил и срочку, и по контракту. Так что, вероятность высока. Муж не переживает, говорит, нужно сохранять холодный разум.

- Мне 27 лет, у меня в военном билете категория «В» стоит, то есть я «ограниченно годен к военной службе», - рассказал еще один клиент нотариальной конторы, попросивший не называть его имени. - Мы с женой поговорили и решили все-таки оформить доверенность прямо сейчас. Переживаем, как будет дальше. Если сегодня здесь уже не получится доверенность получить, пойду другую контору искать.