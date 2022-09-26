Форум «Открытые данные – 2022» стартовал в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

С 23 по 24 сентября 2022 года на площадке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна проходит ежегодный форум «Открытые данные – 2022». Организатором Форума является Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных», соорганизаторами Форума выступают Томский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна при поддержке Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, АНО «Цифровая экономика» и вузов-участников Консорциума.

Форум является крупнейшим ежегодным мероприятием в Российской Федерации, посвященным вопросам взаимодействия университетского сообщества и ведущих компаний в области сбора и анализа данных для реализации совместных прикладных и исследовательских проектов по широкому спектру направлений.

На открытии форума к спикерам и гостям обратился ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов:

- Сегодня на форуме собрались представители университетов, ведущих технологических компаний и государственных структур. Совместно нам предстоит проработать траекторию масштабирования лучших практик взаимодействия. И в панельной дискуссии, и в последующих профильных треках в ближайшие два дня будут затронуты самые актуальные вопросы сегодняшнего времени – технологические прорывы, импортозамещение, медицина, образование, развитие регионов и многое другое. Уверен, что будут найдены многие решения для дальнейшего тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

С приветственным словом выступила глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова:

- Сегодня сложно представить нашу жизнь без использования больших данных – буквально каждая сфера деятельности: наука, образование, медицина, экономика или производство – связаны так или иначе со сбором, анализом и применением технологий прикладного анализа данных. Многие участники сегодняшнего мероприятия являются непосредственными создателями решений и реализаторами проектов, связанных с областью больших данных. Уверена, что стартовавшее по Указу Президента страны Владимира Владимировича Путина Десятилетие науки и технологий будет служить для всех нас четким ориентиром того, по какой модели будет развиваться наша наука и наше образование. Надеюсь, что все знания и передовые технологии, которые вы создадите, будут в целом укреплять позиции нашего государства на мировом уровне.

Участников форум поприветствовал Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам:

- В мире накапливается все больше и больше информации, которую невозможно анализировать без технологий BigData. Поэтому работа форума крайне важна и полезна. Мы должны готовить кадры, которые будут ориентироваться в безбрежном море больших данных, информировать общество о том, что происходит в мире, давать рекомендации тем людям, которые принимают решения, оказывающие влияние на миллионы людей. Желаю серьезных достижений на благо наших университетов и нашей родины!

Главной целью форума является создание площадки, где университетское сообщество, представители государственных органов и специалисты из ведущих технологических компаний могли бы найти новые направления для сотрудничества в решении актуальных задач. В первый день участники форума обсудили, где брать кадры для импортозамещения и технологического прорыва, как применять технологии BigData для развития регионов и обеспечения безопасности общества, кроме того, представители университетов и лидеров рынка образовательных технологий поделились своими лучшими практиками в построении стратегии цифровизации образования. Завтра форум продолжит свою работу на площадке СПбГУПТД.