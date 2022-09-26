Футбольное поле появилось у СКА-Арены в Петербурге

У СКА-Арены появилось футбольное поле. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКА-Арена начинает приобретать задуманные архитекторами очертания. Новый ледовый дворец, построенный на месте СКК «Петербургский», уже блестит глянцевыми фасадами и постепенно накрывается кровлей. А на прилегающей территории вовсю идет благоустройство. Рядом с хоккейной ареной уже появилось футбольное поле.

- Здесь высажены ряды деревьев, построено поле для футбола. Полноценное озеленение с укладкой газонов будут делать позднее, ближе к сдаче объекта. Пока тут еще работают десятки единиц техники, лежит горами арматура. Рабочие монтируют кровлю и конструкции декоративных фасадов, - отмечает фотокорреспондент «КП-Петербург».

Строители продолжают собирать кровлю и декоративный фасад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что вместимость нового дома петербургского хоккейного клуба СКА будет вмещать до 21,5 тысячи зрителей на спортивных соревнованиях и до 23 тысяч - на концертах и прочих мероприятиях. Сдать готовую арену должны в мае 2023 года.

Ранее планировалось, что она примет Чемпионат мира по хоккей-2023, но международная федерация перенесла турнир из России по политическим причинам.

Несмотря на идущую стройку, уже началось озеленение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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