Корпоративные клиенты Почты в Санкт-Петербурге переходят на электронные марки. Фото: пресс-служба УФПС.

Популярность сервиса Почты «Знак онлайн-оплаты» среди организаций и предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области выросла почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2022 г. клиенты отправили более 2,6 млн писем с помощью электронных знаков оплаты, которые являются эквивалентом традиционных почтовых марок.

Вместо привычных бумажных марок на конверты наносится QR-код с ключевой информацией об отправлении.

- Цифровые услуги Почты России открывают новые возможности для корпоративных клиентов. Так, электронные знаки почтовой оплаты, которые также называют электронными марками, позволяют отправителям не только быстро подготовить отправления, но и сэкономить на бумажных марках, — пояснил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Такая система действует для регистрируемой письменной корреспонденции. Воспользоваться функционалом могут юридические лица – корпоративные клиенты, заключившие единожды договор с Почтой России на сайте .