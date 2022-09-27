Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость27 сентября 2022 7:00

Две строящиеся поликлиники на Парнасе стали лучшими объектами проектирования

Медицинские учреждения возводятся в жилом комплексе «Северная долина»
Оксана НИКУЛИНА
Две строящиеся поликлиники на Парнасе стали лучшими объектами проектирования. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Две строящиеся поликлиники на Парнасе стали лучшими объектами проектирования. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

В Комитете по строительству прошла XI церемония награждения участников конкурса «Лидер строительного качества-2022». Детская и взрослая поликлиники, которые возводит «Главстрой Санкт-Петербург» в жилом комплексе «Северная долина», получили Дипломы I степени в номинации «Лучший объект проектирования».

К строительству поликлиник девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила в 2021 году. Оба здания будут построены по стандарту «Бережливые поликлиники». Общая площадь двух социальных объектов составляет 38 704 м². Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи рассчитана на 960 посещений в смену. Поликлиника для детей с отделением скорой помощи рассчитана на 348 посещений в смену.

Сейчас в здании поликлиники для детей завершаются работы по устройству фасада и ведется внутренняя отделка помещений. В поликлинике для взрослых выполняется монтаж окон, ведутся работы по черновой отделке. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Всего на данный момент компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная промышленником Олегом Дерипаской, возвела 13 социальных объектов в ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово». На этапе строительства 8 социальных объектов, среди которых помимо двух поликлиник – три школы и три детских сада.

СПРАВКА

Конкурс «Лидер строительного качества» проходит при поддержке и организации ЗАО «Петербургский строительный центр», Правительства Санкт-Петербурга и Администрации Ленинградской области, а также Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

В этом году в двух номинация представлено 29 социальных и жилых объектов, а также 22 наименования строительных материалов. Экспертная комиссия конкурса побывала на строительных площадках, каждая из которых оценивалась по утвержденным критериям. По итогам голосования обе поликлиники получили высокие оценки жюри.

Новости рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской областиБИЗНЕС-ПРЕСС