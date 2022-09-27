Две строящиеся поликлиники на Парнасе стали лучшими объектами проектирования. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

В Комитете по строительству прошла XI церемония награждения участников конкурса «Лидер строительного качества-2022». Детская и взрослая поликлиники, которые возводит «Главстрой Санкт-Петербург» в жилом комплексе «Северная долина», получили Дипломы I степени в номинации «Лучший объект проектирования».

К строительству поликлиник девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила в 2021 году. Оба здания будут построены по стандарту «Бережливые поликлиники». Общая площадь двух социальных объектов составляет 38 704 м². Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи рассчитана на 960 посещений в смену. Поликлиника для детей с отделением скорой помощи рассчитана на 348 посещений в смену.

Сейчас в здании поликлиники для детей завершаются работы по устройству фасада и ведется внутренняя отделка помещений. В поликлинике для взрослых выполняется монтаж окон, ведутся работы по черновой отделке. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Всего на данный момент компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная промышленником Олегом Дерипаской, возвела 13 социальных объектов в ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово». На этапе строительства 8 социальных объектов, среди которых помимо двух поликлиник – три школы и три детских сада.

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Конкурс «Лидер строительного качества» проходит при поддержке и организации ЗАО «Петербургский строительный центр», Правительства Санкт-Петербурга и Администрации Ленинградской области, а также Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

В этом году в двух номинация представлено 29 социальных и жилых объектов, а также 22 наименования строительных материалов. Экспертная комиссия конкурса побывала на строительных площадках, каждая из которых оценивалась по утвержденным критериям. По итогам голосования обе поликлиники получили высокие оценки жюри.