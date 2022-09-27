Читатели «Комсомолки» выберут лучшего учителя Петербурга и области. Фото: Артем КИЛЬКИН

5 октября в России отмечается День учителя. В этот день ученики и их родители поздравляют педагогов с профессиональным праздником, желают им здоровья и успехов в нелегком труде. Теплых слов много не бывает, поэтому мы решили присоединиться к поздравлениям и сказать «спасибо» всем преподавателям города. Для этого «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» запускает масштабный конкурс «Лучший учитель Санкт-Петербурга и Ленобласти 2022».

Условия конкурса просты: учителя региона заполняют заявки и размещают свои фото с анкетой на сайте spb.kp.ru с 21 сентября по 21 октября 2022 года. А читатели отдают свои голоса за того преподавателя, которого считают самым достойным. Учителя, набравшие больше всего голосов, получат приятные подарки. О самых популярных преподавателях, набравших больше всех голосов, мы расскажем на страницах газеты.

Принимайте участие и голосуйте за вашего любимого учителя!