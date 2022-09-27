Платная парковка в Адмиралтейском районе Петербурга заработает с 1 ноября 2022 года

С 1 ноября в Адмиралтейском районе заработает зона платной парковки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Постепенно приближается очередной этап расширения зоны платной парковки в Санкт-Петербурге. С 1 ноября 2022 года платная парковка распространится на Адмиралтейский район и охватит сразу более 150 улиц. Об этом 27 сентября напомнили в Смольном.

- С 1 ноября в Адмиралтейском районе заработает зона платной парковки. Она будет включать 153 улицы, там появится 11 004 машиноместа, - уточнили в городской администрации.

Так, платная парковка появится на Вознесенском проспекте, Сенной площади, на Исаакиевской площади, Большой и Малой Морских улицах, на Казанской, набережных Мойки, Фонтанки, канала Грибоедова, Московском проспекте от Сенной до площади Победы, Садовой улице, а также многих других.

Жители Адмиралтейского района смогут с 1 октября оформить парковочное разрешение, чтобы не платить по почасовому тарифу за стоянку. На 1 квартиру положено не более двух разрешений, в случае с коммунальной квартирой - не более одного на одну квитанцию о квартплате.

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