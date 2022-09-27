Школы Карелии извинились за учениц, станцевавших с портретами погибших на спецоперации солдат

На школьниц тут же обрушилась уйма критики ФОТО: соцсети

Трое школьниц из города Сегежа в Карелии вызвали возмущение местных жителей своим танцем с портретами погибших во время спецоперации военных. Эта новость дошла и до администрации города, в которую поступили десятки жалоб на девушек. Уже на следующий день свои извинения родным погибших солдат принесло руководство школ, где обучаются подростки.

- Приносим самые искренние, самые сердечные извинения за проступок наших обучающихся. В сложившейся ситуации признаем значительную недоработку в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Выводы сделаны. Работа будет проведена, - написано в соцсетях школ. - Мы уверены, что ситуация эта единичная. И руководство школ приложит максимум усилий, чтобы подобное не повторилось никогда.

Не так давно в одной из этих школ был установлен мемориал в память об одном из тех солдат, с портретом которого танцевали девушки.

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