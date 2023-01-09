Отмена занятий в школах Санкт-Петербурга 9 января 2023 года: кому не надо идти на уроки из-за морозов

Отмена занятий в школах Санкт-Петербурга 9 января 2023 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге наступили крепкие морозы. В минувшие выходные, когда проходили рождественские праздники, температура воздуха опускалась до минус 20 градусов, а по Ленинградской области и того ниже. Рассказываем, будет ли отмена занятий в школах Санкт-Петербурга 9 января 2023 года и нужно ли детям идти в школу.

Итак, рано утром на термометрах отметка температуры оказалась на минус 12 градусов. Хоть погода и неприятная, но серьезным морозом ее не назовешь. Днем ожидается потепление до минус 8-10 градусов. Увы, как бы ни хотелось детям продлить себе каникулы, такого холода недостаточно для того, чтобы отменять занятия.

Согласно норме, для учеников с 1 по 4 классы занятия отменяются при температуре минус 25 градусов и ниже. Ученикам с 5 по 8 классы можно не посещать школу при температуре ниже минус 27 градусов, а старшеклассникам придется ходить на уроки, пока не похолодает до минус 30 градусов.