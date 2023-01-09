«Снегом присыплет все, что успели убрать»: Главный синоптик рассказал о резкой перемене погоды в Петербурге

Морозы уходят, снегопады возвращаются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оттепель придет в Петербург вслед за рождественскими морозами. Уже во вторник из-за очередного циклона температура поднимется до -5 градусов, усилится ветер и пойдет снег. А к среде все снова размокнет.

- В понедельник еще -10, причем из-за ветра ощущается как -20, очень неприятно. А завтра будет уже -5. Идет плавное повышение температуры. К вечеру среды-четвергу ожидаем нулевую температуру. А в пятницу будет уже слабый плюс, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, потепление будет не слишком резким из-за циклона который движется довольно медленно. Он же будет держать ветреную и снежную погоду всю первую половину недели.

- Во вторник - умеренный снег. Присыплет в городе все, что успели убрать коммунальные службы. Все три дня с понедельника по среду будет ветер и снег, - отметил синоптик.

Сама оттепель продлится несколько дней. Самые теплые дни - выходные, будет около +2 градусов. Потом температура снова начнет понижаться. Но сильных морозов в прогнозе пока не видно. К Крещению снова похолодает, но в период 19-20-21 января в Петербурге будет лишь -5, а по области -10 градусов. Впрочем, пока это лишь предварительный прогноз и все еще может измениться.