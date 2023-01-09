​Газпромбанк профинансирует новый современный перинатальный центр в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проектом предусмотрено строительство в Санкт-Петербурге центра, в котором будет расположено акушерское отделение на 260 коек, неонатологическое отделение на 45 коек, а также палаты для совместного пребывания матери и ребенка, отделения лучевой, магнитно-резонансной диагностики и вспомогательных репродуктивных технологий, говорится в сообщении Газпромбанка.

В современном центре, оборудованном новейшей медицинской техникой, будут оказывать помощь при сложном протекании беременности, при наличии рисков преждевременных родов, а также женщинам с нарушением репродуктивной функции. Стоимость проектирования и строительства центра предварительно оценивается в 15 млрд рублей.

Предполагается, что новый инфраструктурный объект в Северной столице России будет сдан в эксплуатацию в 2027 году. Реализующий стратегию инфраструктурного #МЕГАИГРОКа Газпромбанк профинансирует проектирование и реконструкцию современного перинатального центра. Проект реализуется по механизму ГЧП.

«Это уже не первый инфраструктурный проект в области высокотехнологичной медицинской помощи, который реализуется при участии Газпромбанка, и я уверен, что данное сотрудничество способствует активному решению важных социальных задач нашей страны», – отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. Поэтому банк осуществляет не только финансирование, но и контроль качества проектирования и возведения объектов, поставляемых материалов и оборудования, полностью сопровождает проект с момента возникновения его идеи и до ввода объектов в эксплуатацию.

«Будущий перинатальный центр с нетерпением ждут молодые родители Калининского района и всего Петербурга. Это будет крупный центр с высокотехнологичным оборудованием, квалифицированным персоналом и современными медицинскими услугами для будущих мам и малышей.», – подчеркнул ВрИО председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков, отметив, что услуги в перинатальном центре будут оказываться в рамках ОМС.

Концессионером выступить Группа компаний «ЕКС», в портфеле проектов которой перинатальный центр в Туле, современный онкологический центр в Ярославле, детский лечебно-диагностический кластер в Краснодаре, хирургический центр инновационных технологий в Ростове-на-Дону.