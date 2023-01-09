В Петербурге начал работу центр, который будет присылать единые квитанции за услуги ЖКХ

В Петербурге начал работу единый центр, который начнет рассылать общую квитанцию за услуги ЖКХ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 9 января начал работать Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Санкт-Петербурга - структура, которая объединяет расчетный центр Петроэлектросбыта и ВЦКП «Жилищное хозяйство», присылавшее розовые квитанции по квартплате. Новый центр создан для объединения всех платежей в один счет, который петербуржцы начнут получать уже в этом году.

- С января 2023 года и до момента объединения всех услуг в одну квитанцию жители Санкт-Петербурга (1,3 млн абонентов, получающие счет от ВЦКП) будут получать счета в привычном для них формате – белый платежный документ (за электричество, капремонт и вывоз мусора - прим.ред.) и розовую квитанцию, - сообщает пресс-служба ЕИРЦ.

Вводить единую квитанцию будут постепенно, по районам. Точный график обещают составить в первом квартале, после чего начнется рассылка счетов. Для самих петербуржцев ничего не меняется, привычные сайты kvartplata.info и pes.spb.ruбудут автоматически пересылать абонента на портал eirc.spb.ru. Справочные линии ВЦКП и Петроэлектросбыта также работают с переадресацией на номер единого центра.

Пока перерасчетами по квитанциям ВЦКП занимаются управляющие компании, а потом, с переходом на единые платежки, на возникающие вопросы будут готовы ответить и в офисах обслуживания Петроэлектросбыта.

- В случае возникновения любых вопросов можно обратиться на горячую линию 679-22-22 или в любой из 68 клиентских офисов Петроэлектросбыта в Санкт-Петербурге, - отмечают в ЕИРЦ.

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