«Считал себя недолюбленным ребенком»: За что на самом деле москвич расстрелял и сжег свою мать и сестру из Петербурга

Женщина приехала к родным во время новогодних праздников ФОТО: соцсети

В конце новогодних праздников на улице Дмитрия Ульянова в Москве собралась целая группа пожарных. Полыхала одна из квартир на 14 этаже. Справиться с огнем получилось оперативно, но внутри спасатели увидели три трупа. Погибшими оказались 65-летняя Надежда Желтоухова, ее 41-летний сын Александр и 38-летняя дочь Ольга. Только вот мертвы они были еще до пожара… В их телах нашли огнестрельные ранения.

Тела обнаружили в сгоревшей московской квартире ФОТО: пресс-служба прокуратуры Москвы

Главным подозреваемым неожиданно оказался сам погибший. По версии следствия, мужчина сначала расправился с матерью и сестрой, после чего поджег квартиру и покончил с собой. Сама Ольга жила в Петербурге, но на праздники приехала в Москву навестить родных и решить рабочие опросы. Дома ее остались ждать муж и 12-летняя дочь. «КП-Петербург» разбиралась, что могло послужить мотивом жестокого убийства родных.

«БОЛЬНЫМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЛ»

Ольга Желтухова переехала из Москвы в Петербург ради любви – вышла замуж. С собой увезла и 12-летнюю дочь. В столице у нее остались родные и собственный бизнес – женщина занималась организацией праздников, в основном новогодних мероприятий.

В Петербурге у Ольги осталась 12-летняя дочь ФОТО: соцсети

- Переехала в Петербург по любви, со временем и сам город полюбился… Оля была очень светлым человеком, занималась благотворительностью – оптимистка, зажигалка. Любила детей, мечтала о втором ребенке. Училась на психолога… У нее было очень много идей и планов на будущее, - рассказала «КП-Петербург» подруга убитой Мария.

Но у Александра на сестру были другие планы – ни раз он угрожал ей напрямую. Только вот угрозы женщина всерьез не воспринимала.

- Оля считала, что он психически болен, но тот не хотел лечиться или больным себя не считал. Мама не содействовала помещению его в лечебное учреждение. Эпизодами он ей угрожал, а иногда был вполне нормальным. Возможно, у него была шизофрения, но официальных подтверждений этому нет, - вздыхает Мария. - Оля меня уверяла, что он не опасен, и его агрессия проявляется лишь на словах. А вон как оказалось…

68-летняя женщина стала жертвой собственного сына ФОТО: соцсети

Близким друзьям Ольга рассказывала, что проблемы с психикой у брата начались еще в детстве, а с возрастом все только ухудшалось. Александр якобы чувствовал себя «недолюбленным» ребенком, был обижен на сестру и завидовал ей.

- Их отца нет в живых. Сам Александр не работал, жил за счет сдачи в аренду другой их квартиры. Даже ремонт в той, где все случилось, Оля делала за свой счет, хотя сама там не жила, - поделилась подруга убитой. – Про его личную жизнь ничего не знаю, хотя столько всего про него уже написали… Но четырех жен у него точно не было, как и детей.

Женщина занималась организаций мероприятий и праздников ФОТО: соцсети

«Я НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Информацию про четырех жен после трагедии давали журналисты. Хоть их и не было, но личная жизнь Александра била ключом – его анкеты можно найти на многочисленных сайтах знакомств. Только везде он представлялся под разными именами, изменяя даже возраст.

«Живу один. Москвич, есть офигенный кот. Детей нет. Друзей противоположного пола нет. Ищу любимую, единственную и неповторимую - в идеале такую же, как и я. Верный, спокойный, никаких проблем нет», - писал на сайтах о себе будущий убийца.

Образование – «светлый ум, надежда человечества». Материальное положение – «работает в Газпроме». Опыт семейных отношений – «был женат 1 раз». Об этом гласит лишь одна из анкет. Вслед за именем менялось и описание.

Странности в поведении брата Ольга замечала еще в детстве ФОТО: соцсети

То же касается и соцсетей – множество профилей с одной фотографией, но разными именами. С одной из страниц Александр писал комментарии: «Любви достойна только мать», «Мама – это святое». Что именно произошло между родными в квартире 8 января – точно пока неизвестно. В какой-то момент Александр расстрелял свою мать и сестру, после чего устроил пожар.

- Следствие полагает, что в тот день мужчина совершил убийство своей матери и сестры, после чего облил квартиру воспламеняющейся жидкостью и поджог. В настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются соседи. С места происшествия изъяты ружье, патроны, гильзы и другие предметы, представляющие интересы следствия. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, - сообщили в СК России по Москве.

Женщина материально помогала матери и брату ФОТО: соцсети

О похоронах Ольги и ее матери родные пока не сообщают. Дочь женщины сейчас находится с отчимом, которого давно считает отцом. По словам друзей семьи, девочка находится в шоке и еще не осознала произошедшего.

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