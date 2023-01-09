Проект планировки для участка коричневой линии метро утвердили в Петербурге

На коричневой ветке метро будет девять пересадочных станций Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект планировки коричневой ветки метро утвердили в Петербурге. Планируемые станции обсудили на рабочем совещании главы города Александра Беглова с членами правительства. Документацию на проект Красносельско-Калининской линии одобрили. Напомним, ее построят от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» и электродепо «Красносельское».

На участке коричневой ветки появятся шесть станций – «Казаковская», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Обводный канал-2», - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Три из перечисленных станций будут пересадочными. С «Путиловской» можно будет пересесть на «Кировский завод», с «Заставской» - на «Московские ворота», с «Обводного канала-2» - на «Обводный канал».

Всего на Красносельско-Калининской ветке метро будут расположены 18 станций, 9 из них – пересадочные. Кроме этого, линия соединит Стрельну и железнодорожную станцию «Ручьи».

Сейчас специалисты ждут положительного заключения государственной экспертизы. После этого они приступят к строительству объекта. Сдать участок коричневой линии метро планируется в декабре 2025 года.