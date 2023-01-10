В Петербурге сдали проблемный ЖК «На Заречной»

ЖК «На Заречной». Фото: холдинг «РСТИ».

В конце декабря Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию третьего этапа жилого комплекса «На Заречной» в Парголово. Объект долгое время считался проблемным, однако сейчас все изменилось – холдинг «РСТИ» завершил проект.

Третий этап ЖК «На Заречной» – это два дома с подземными паркингами. В первом здании 25 этажей и один подъезд. Там расположены 288 квартир общей площадью 9,7 тысяч кв. м. Во втором этажей 19, однако парадных уже три. Там находится 540 квартир общей площадью 17,5 тысяч кв. м. В подземных паркингах могут расположиться 157 машин.

Изначально проект должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году. Эти планы рухнули, когда у застройщика объекта – ГК «Норманн» – появились трудности с деньгами. В 2020 году холдинг «РСТИ» подписал соглашение с Санкт-Петербургом о завершении проблемных объектов ГК «Норманн» – жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной». По условиям соглашения, строительство третьего этапа ЖК «На Заречной» нужно было закончить не позднее лета 2023-го. Однако застройщик опередил все строки и сумел сдать объект в эксплуатацию на полгода раньше.

Ключи от новенького дома будут выдаваться конкурсными управляющими под контролем Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

К слову, в прошлом году холдинг «РСТИ» также сдал еще несколько объектов ГК «Норманн» – третью очередь жилого комплекса «Три апельсина» и первый этап ЖК «На Заречной», состоящий из двух жилых корпусов и двух подземных паркингов.