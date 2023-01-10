Росгвардейцы спасли 21 человека из горящего дома в Петербурге

Сотрудники Росгвардии спасли 21 человека из горящего дома в Колпино / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли 21 человек из горящего дома. Вечером 9 января 2023 года, около 22:40 часов наряд проводит патрулирование в Колпино. Проезжая по Новгородской улице стражи порядка заметили, что на первом этаже дома 16/2 из одного из окон идет густой дым и виден открытый огонь. Не теряя ни минуты, росгвардейцы бросились на помощь людям.

- Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия экстренные службы, приступили к оповещению жильцов дома и их эвакуации из опасной зоны, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Стражи порядка вывели людей из дома и вызвали спасателей / Фото: Росгвардия

Пока спасатели ехал на вызов, сотрудники Росгвардии вывели из дома 21 человека, в том числе пятерых маленьких детей в возрасте до 10 лет. Также росгвадейцы вывели из задымленного здания 59-летнюю пенсионерку, которая с трудом могла самостоятельно передвигаться.

Когда на место прибыли сотрудники МЧС, они спасли находившуюся в горящей квартире женщину, а также оперативно потушили пламя. Пострадавшую госпитализировали. Благодаря оперативной и слаженной работе стражей порядка и спасателей никто не погиб.