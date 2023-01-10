Сбер: более 50% петербуржцев уверены, что умеют эффективно управлять своими доходами и расходами. Фото: freepik.com.

37% петербуржцев считают себя финансово грамотными – такие результаты показал опрос, проведенный дочерними компаниями Сбера (СберСтрахование, СберСтрахование жизни, СберНПФ).

При этом более половины опрошенных (56%), по их словам, умеют эффективно распоряжаться своими доходами и расходами, а треть – формировать накопления. В инвестиционных, страховых, пенсионных и других финансовых продуктах, в свою очередь, разбирается каждый пятый респондент.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Как показывают исследования, финансовые темы интересуют россиян. Любопытно, что граждане зачастую довольно высоко оценивают свои знания и навыки по отдельным аспектам, однако на вопрос, считают ли они себя в целом финансово грамотными, отвечают уже не так уверенно. Повышение финансовой грамотности граждан России – одна из наших приоритетных задач. Мы рассчитываем, что доля уверенных в своих знаниях россиян будет стремительно расти».

Исследование проводилось в 2022 году в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.

Ранее СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ выяснили, что для большинства россиян финансовая грамотность – это прежде всего умение распознавать финансовые мошенничества, грамотно вести семейный бюджет, понимать, как работает финансовый рынок, а также уметь копить.

Чтобы помочь гражданам разобраться в управлении деньгами, Сбер запустил образовательный ресурс СберСова. На нём можно получить ответы на любые вопросы из мира финансов: научиться управлять личным бюджетом, начать инвестировать, выбрать страховку, узнать, как обезопасить себя в цифровой среде, платить налоги, пользоваться льготами и идти в ногу с цифровыми технологиями.