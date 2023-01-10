Историк архитектуры объяснил, почему памятник Блоку в Петербурге - это круто

Памятник Блоку вызвал ассоциации с Пизанской башней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Творение скульптора Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина высотой 3,6 метров было установлено на улице Декабристов возле последнего места жительства поэта. Петербуржцы раскритиковали его ужасающий вид и жесткий наклон памятника Блоку, как у Пизанской башни.

В Петербурге есть памятник, который также вызвал много споров. В 1991 году во дворе Петропавловской крепости была установлена скульптура Петра I. Петербуржцев удивили пропорции тела относительно головы. В памятнике Блоку тоже присутствует необычное соотношение головы и тела.

Мы поговорили с экспертами, чтобы узнать мнения о скульптуре Блока.

- Мне кажется, памятник прекрасный, один из лучших, который появился в Петербурге. В последнее время создавались памятники похожие на кладбищенские. В скульптуре Блока есть динамика, пластика, очевидный талант замечательного скульптора… Я не считаю, что это кусок какой-то глины, который выставлялся в Москве, и все были в восторге. Это настоящая скульптура. Кроме того, что оно прекрасно исполнено, в нем есть еще и смысл,- сказал журналист Иннокентий Иванов.

Творение скульптора Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина установлено на улице Декабристов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Михаил Мельчик - историк архитектуры, рассказал о том, что памятник не просто динамичный. Он драматичный в связи с трагичным временем, в котором жил поэт. Эксперт считает, что памятник можно дополнить надписью со строчками из поэмы «Двенадцать», так как они объясняют замысел скульптуры:

Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер! На всем божьем свете!