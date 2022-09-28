В Волхове День сердца отметили легкоатлетическим забегом. Фото: Тимур Румянцев.

Легкоатлетический забег, посвященный Всемирному дню сердца, стал доброй традицией для Волхова - в этом году Волховский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») проводит его четвертый раз. Мероприятие получило звучное название - "Энергия единства"- и собрало около 400 спортсменов и любителей из Санкт-Петербурга, республики Карелия, Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей. Почетными гостями забега стали представители комитета по молодежной политике Ленинградской области, администрации Волховского муниципального района и руководители Волховского филиала АО «Апатит».

ПЕРВЫЙ СТАРТ - ДЕТЯМ

В прохладный сентябрьский день на площади имени Ленина в Волхове собрались сотни человек. Возраст у всех был разный, а вот желание одно - укрепить здоровье и наполниться энергией. Первыми преодолевали дистанции дети - всего 230 юных спортсменов. Малыши с 4 до 6 лет бежали 200 метров, дети с 6 до 11 лет – 800 метров.

- Пришла поболеть за друга, а потом захотела поучаствовать сама. Первый круг дался легко, на втором стало тяжеловато. Но я сказала себе: "Настя, ты сможешь, у тебя все получится", и добежала до финиша. Горжусь собой и хочу снова бежать в следующем году, – поделилась впечатлениями и планами одиннадцатилетняя школьницаАнастасия Скворцова.

Фото: Тимур Румянцев.

Участникам от 12 лет и старше предлагались на выбор дистанции в 2 км, 4 км и 10 км. По желанию можно было зарегистрироваться заранее онлайн или непосредственно в день забега. Каждому участнику выдавался стартовый пакет:футболка и нагрудный номер с индивидуальным чипом хронометража.

СПОРТ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Всего в забегах на трех дистанциях приняли участие около 400 спортсменов и любителей из Санкт-Петербурга, республики Карелия, Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей. Вместе они преодолели 1260 км.

- Первый раз приехал в Волхов на забег вместе с друзьями, и мне очень понравилось. Трасса хорошая, ровная, ничего не помешало мне прийти третьим на дистанции 4 км. Спасибо компании ФосАгро за это мероприятие, – говорит призер забега из Санкт-Петербурга Владимир Смирнов. –Для меня бег – это источник вдохновения и возможность улучшать кровообращение! Считаю, что подобные соревнования нужно проводить регулярно.

После окончания забега победители и призеры в разных возрастных группах и дистанциях получили свои награды. Отдельные призы организаторы вручили двум участникам, которые в этот день отмечали день рождения. Ну а победителем в номинации «Самый опытный участник забега» стал 87-летний житель Санкт-Петербурга Михаил Гершман - он пробежал 4 км.

Фото: Тимур Румянцев.

КСТАТИ

Больше, чем бег

Легкоатлетический забег стал не только приятным спортивным событием, но и настоящим днем здоровья для жителей Волхова. На площади состоялись показательные выступления чирлидерских команд и соревнования по армрестлингу, работала полевая кухня. В этом годув рамках Дня сердца юноши и девушки 2005-2009 годов рождения могли сдать нормы ГТО. Представители «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Ленинградской области проводили каждому желающему диагностику здоровья и рассказывали о правилах профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Фото: Тимур Румянцев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Добежать до победы

В забеге традиционно приняли активное участие воспитанники проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Юный гандболист «ДРОЗД-Волхов» Максим Гришин стал победителем на дистанции 2 км среди мужчин в возрасте от 17 до 35 лет и занял второе место в общем зачете среди мужчин. Еще одна воспитанница ДРОЗДа, футболистка Полина Павлова, заняла второе место среди девушек 12-16 лет на дистанции 2 км. Она же стала «бронзовым» призером в общем зачете среди женщин.