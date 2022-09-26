Собери гербарий с «Комсомолкой». Фото: Наталья Турок.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» снова радует всех новой акцией! Мы провели опрос среди своих читателей и выяснили, что больше всего вам понравились те акции, где нужно искать картинки и наклеивать их на основу. Представляем вам акцию с картинками на тему: осенние листья различных деревьев.

Условия участия в акции:

Покупайте все номера ежедневной (понедельник, вторник, среда и пятница) и еженедельной (среда) газеты «Комсомольская правда» с 26 сентября по 19 октября, собирайте все виды осенних листов, наклеивайте их на черно-белую основу и получайте набор подарков!

ВАЖНО! Черно-белую основу ищите каждую среду в газетах. Мы публикуем картинки с листьями в разных газетах, поэтому собрать всю картинку получится только при покупке и ежедневных, и еженедельных газет.

Первые 100 человек, и позвонившие в редакцию с 19 по 26 октября, получат подарки от «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» и партнера акции «Воды здоровья»!

Партнер акции

Компания «Воды здоровья» позволяет людям открывать полезные для организма свойства воды. С 2001 года занимается доставкой воды на дом и в офис, активно пропагандирует здоровый образ жизни.

Преимущества:

- Собственное производство в России и Европе,

- Излечение более 100 болезней при регулярном употреблении,

- Бесплатные консультации медиков по телефону.

Кстати

Вес всего набора около 5 кг.

Призы выдаются с 19 октября в редакции по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А.