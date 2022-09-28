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Экономика28 сентября 2022 14:05

Уралсиб предлагает новый вклад «Комфорт» для владельцев премиальных пакетов

Минимальная сумма вклада составляет от 1 млн до 10 млн рублей в зависимости от пакета
Уралсиб предлагает новый вклад «Комфорт» для владельцев премиальных пакетов.

Уралсиб предлагает новый вклад «Комфорт» для владельцев премиальных пакетов.

Банк Уралсиб предлагает новый срочный вклад «Комфорт» для владельцев пакетов услуг Premium Light, Premium/Premium Sport, Private. Минимальная сумма вклада составляет от 1 млн до 10 млн рублей в зависимости от пакета: 1 млн рублей – для владельцев пакета Premium Light, 2 млн рублей –Premium/Premium Sport и 10 млн рублей –Private.

Срок размещения вклада – 91 и 181 дней. Процентная ставка – от 7,2% до 7,5% годовых в зависимости от пакета и срока вклада. Пополнение и расходные операциивозможны, автоматическое продление вклада не предусмотрено. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада (капитализация).

Подробную информацию и полные условия по вкладу «Комфорт» можно получить в ближайшем отделении банка, по телефону 8-800-250-25-00 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

БИЗНЕС-ПРЕССБанк "УРАЛСИБ"