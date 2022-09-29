И пусть весь «МИР» подождет: Когда турникеты на станции метро «Девяткино» научатся принимать банковские карты

В такой тесноте (и явно в обиде) пассажиры "Девяткино" уже который день ездят до работы и учебы. Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Кто рано встает, тот… дзен познает. Только так, глубоко дыша и прощая вселенной потерянное время, можно добраться до работы и учебы со станции метро «Девяткино». Уже несколько дней пассажиры из Мурино массово жалуются в соцсетях: подходы к станции в утренний час-пик просто блокируются толпами людей. Местные жители преодолевают подземный переход со скоростью улиток, греясь друг о друга, как пингвины. В итоге привычный маршрут затягивается как минимум на 15-20 минут. И дело не в том, что станция резво набрала популярность – виновником пробок пассажиры называют турникеты в метро.

- Очень продуманно и как всегда «не для людей»: шесть турникетов, из них только три принимают оплату по картам. Жетон 60 рублей, «Подорожник» - 45 рублей, понятно, что люди хотят сэкономить и заплатить по карте. Народу тьма, но всего три турникета.

- Оплата через приложения телефона теперь срабатывает только на одном турникете, - злятся в соцсетях пассажиры.

Банковскими картами «МИР», Едиными картами петербуржца и их мобильными приложениями действительно выгоднее оплачивать проезд. По «МИРу» поездка обходится в 44 и 41 рубль, по ЕКП – в 35 и 31 рубль. Загвоздка лишь в том, что в «Девяткино» принимают карты и приложения только несколько турникетов. Вот и получается, что большая часть пассажиров тянутся к этим турникетам, создавая огромную очередь.

Самые большие очереди - на конечных станциях в густо заселенных районах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, некоторые пассажиры обвиняют попутчиков в стадном чувстве.

- Когда увидел на улице толпу, ломящуюся в одни ворота, специально проверил соседний вход: там можно было всем желающим пройти за минуту, не задевая друг друга.

- Видела эту очередь и просто пошла не в правый поворот, а в левый, и там спокойно прошла. Просто в людях присутствует инстинкт стада, - говорят другие.

Тем не менее, шум подняли даже местные депутаты. Они обратились к начальнику метрополитена Евгению Козину с просьбой поскорее оборудовать старые турникеты под современные требования. Глава подземки пока им не ответил, а вот «Комсомолке» в пресс-службе метро прокомментировали ситуацию.

С начала этого года, заверила подземка, по всем линиям обновили 345 турникетов. Однако конструкции, которые должны были стать универсальными считывателями, по-прежнему принимают одни лишь проездные. Вся беда в отстающих поставках банковских контроллеров, а именно они помогают турникетам стать многофункциональными. Виной тому санкции.

- Только на некоторых из этих модернизированных турникетов включена поддержка оплаты банковскими картами и токенами (мобильными приложениями – прим.ред). Указать сроки поставки банковских контроллеров и обеспечения оплаты по банковским картам и токенам на станции метро «Девяткино» не представляется возможным, - сказали «КП» в подземке.

Также в метро заметили, что пассажиропоток «Девяткино» растекается по двум вестибюлям неравномерно. Северный вход №2 загружен в два раза сильнее: в часы-пик поток людей там превышает 65 процентов. На Южном входе №1 этот показатель – лишь 35 процентов.

В метро есть проблема с поставками банковских контроллеров, которые добавляют турникетам функционал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

- Для решения проблемы перегруженности вестибюля №2 метрополитен по мере поступления банковских контроллеров планирует в первую очередь оснащать ими универсальные турникеты вестибюля №1 для выравнивания показателей загруженности вестибюлей. Такое решение обосновано параметрами назначения системы, согласно которым обработка банковских карт занимает 1,5 секунды, а обработка проездных билетов не более 0,7секунды. То есть обработка банковских карт происходит дольше, что также влияет на заполняемость вестибюля, - заявили в пресс-службе метро.

А ЧТО У НИХ?

От изобилия пассажиров страдают и другие конечные станции, расположенные в густо застроенных районах: «Парнас», «Улица Дыбенко». Вход туда тоже занимает до 20 минут в часы-пик, а люди жалуются либо на нехватку турникетов для оплаты картой, либо на то, что обновленные конструкции попросту эти карты не принимают. Часть новеньких турникетов с голубыми экранами залеплена бумажками: «Оплата картами временно не принимается». Дело, как мы уже выяснили, в нехватке банковских контроллеров.

«Улице Дыбенко» уже повезло – весной там обновили турникеты, а в августе расширили входную зону. На две тысячи человек больше станция теперь принимает в час. Последние жалобы на работу турникетов с картами и приложениями были слышны в марте – тогда оборудование долго настраивали на универсальный прием оплаты. Сейчас на «Улице Дыбенко» периодически собираются толпы в час-пик: местные жители ворчат, что турникеты долго обдумывают списывание средств за проезд. Но все-таки работают.

Ближайшее турникетное обновление ждет "Парнас". Когда доберутся до многострадального "Девяткино", пока вопрос. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обновление ждет и станцию «Парнас» - до конца 2022 года или начала 2023 года там установят несколько новых турникетов. Это плюс четыре тысячи пассажиров в час. Также есть надежда, что к этому времени уже имеющиеся начнут работать шустрее: пока пассажиры жалуются, что всего три турникета принимают банковские карты и ЕКП.

- Сегодня в пиковые утренние часы вестибюль станции «Парнас» работает с превышением максимальной нагрузки, что вызывает скопление пассажиров перед турникетной линейкой и перед входными дверями. Ввиду того, что время обработки банковского платежа больше, чем других видов проездных билетов, к данным турникетам выстраивается очередь из желающих воспользоваться этим сервисом, которая зачастую препятствует проходу пассажиров к центральной части турникетной линейки, - признают проблему в метро.

КОНКРЕТНО

На каких станциях собираются обновить турникеты в ближайшей перспективе:

«Парнас»;

«Проспект Просвещения»;

«Электросила»;

«Московские ворота»;

«Фрунзенская»;

«Звездная»