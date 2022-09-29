Tele2 обеспечила связь в перегонах фиолетовой и зеленой веток петербургского метро. Фото: Александр Жолобов.

Российский оператор мобильной связи Tele2 запустил сеть в тоннелях Фрунзенско-Приморской линии, а также в тоннелях между «Беговой», «Зенит» и «Приморской» станциями петербургского метрополитена. Бесперебойный скоростной мобильный интернет и голосовая связь стали доступны абонентам оператора не только в вестибюлях, на эскалаторах и платформах, но и в перегонах метро.

Tele2 построила сеть в тоннелях петербургского метро на протяжении всей 5-й фиолетовой линии и части 3-й зелёной линии – в перегонах между станциями «Беговая», «Зенит» и «Приморская». Обеспечение связью метро с помощью стандартного наземного оборудования невозможно по причине глубокого пролегания тоннелей под землей (средняя глубина тоннелей 57 метров, это 21 этаж жилого дома). Интересный факт – на обозначенных участках метрополитена находится самая глубокая станция метро «Адмиралтейская», которая располагается на глубине высоты небоскреба или Исаакиевского собора – 102 метра под землей.

В этой связи инфраструктура была спроектирована с использованием индивидуального технического решения. В основу сети легла распределенная антенная система (ADAS – Active Disctributed Antennas Systems), которая позволяет гарантировать надежность и бесперебойность сигнала. Проект реализовывался в течение 2021 – 2022 гг. Сеть работает на частоте 1800 МГц.

Tele2 запустила сеть на фиолетовой и части зеленой веток метро. Фото: Александр Жолобов.

- Мы сделали следующий шаг в сторону комфорта наших клиентов – обеспечили скоростным мобильным интернетом перегоны метрополитена на 5-й и части 3-й линии петербургского метро, - отметил директор макрорегиона «Северо-Запад» Сергей Тимошин. - Оставаться на связи без перерыва даже в две минуты важно для жителей города с высоким темпом жизни. Продолжать важный разговор или просмотр любимого сериала по дороге домой теперь можно беспрерывно.

На данный момент за период тестовой работы сети в тоннелях самый загруженный перегон – «Адмиралтейская – Спортивная». За неделю абоненты в нем прокачивают более 1 Тб трафика. А самый загруженный вестибюль метро – «Садовая» - здесь за неделю абоненты используют более 3,4 Тб трафика мобильного интернета.

- Произошло то, к чему Санкт-Петербург стремился полтора года – завершилось техническое оснащение всех веток и туннелей метрополитена инфраструктурой мобильной связи и интернета, - подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин. - Оператор Tele2 обеспечил связь в перегонах фиолетовой и зеленой веток. В метрополитене миллионы петербуржцев и гостей города проводят большое количество времени, и обеспечить их качественными телекоммуникационными услугами – наша общая задача с операторами связи. Теперь осталось завершить организационно-производственные вопросы со всеми операторами сотовой связи, дождаться с их стороны согласованности действий в совместном использовании построенной инфраструктуры, к чему нас призывает Правительство РФ. Когда мы этого достигнем, у петербуржцев будет более стабильное интернет-соединение и голосовая связь в метро. Правительство Санкт-Петербурга прикладывает к этому все возможные усилия.

Напомним, что в 2015 году Tele2 стал первым оператором, предоставившим своим абонентам доступ к 4G-интернету в вестибюлях и на платформах всех станций петербургского метрополитена.

Tele2 запустила сеть на фиолетовой и части зеленой веток метро. Фото: Александр Жолобов.

- Понимая востребованность в непрерывной и качественной мобильной связи у наших пассажиров, петербургский метрополитен обеспечил все необходимые условия для строительства распределенной антенной системы в кратчайшие сроки, - комментирует начальник петербургского метрополитена Евгений Козин. - В рамках изначально принятых соглашений, строительство выполнялось в условиях действующего метрополитена без ограничений для перевозочного и технологического процессов. В результате совместной работы операторов связи, метрополитена, проектных и монтажных организаций были найдены оптимальные решения для размещения оборудования в сложных условиях тоннелей метрополитена. Итог общей работы – это достойное дополнение сервисов, которыми может пользоваться каждый пассажир во время поездки в метро.