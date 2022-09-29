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Происшествия29 сентября 2022 6:31

Жесткая пробка из-за ремонта сковала Комендантский проспект Петербурга утром 29 сентября

От от ЖК «Чистое небо» до метро «Комендантский проспект» люди едут по полтора часа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ремонт дороги сковал движение по Комендантскому проспекту в Петербурге

Ремонт дороги сковал движение по Комендантскому проспекту в Петербурге

Фото: Анастасия СИРОТЕНКО

Утром 29 сентября 2022 года Комендантский проспект на севере Санкт-Петербурга встал в жесткую пробку. Из-за ремонта асфальта на Шуваловском проспекте движение по проспекту оказалось практически заблокировано. Огромное количество людей из новостроек пытаются добраться до метро "Комендантский проспект", однако дорога с потоком не справляется. Об этом "КП-Петербург" рассказали читатели.

- Ремонт Шуваловского проспекта заблокировал движение на Комендантском, - сообщили читатели.

Ремонт Шуваловского проспекта продлится до 30 сентября

Ремонт Шуваловского проспекта продлится до 30 сентября

Фото: Анастасия СИРОТЕНКО

Затор оказался очень серьезным. И хоть основная часть пробки по проспекту растянулась всего на 2,6 километра, автомобили преодолевают это расстояние только за полтора часа. Ко всему прочему стоят дороги вокруг: Верхне-Каменская и Ниже-Каменская улицы, Плесецкая, Глухарская, Планерная улица, Шаврова, проспекты Авиаконструкторов и Королева.

Местные жители жалуются, что настолько серьезных пробок в районе никогда не было.

- Еду по Комендантскому до метро. Точнее, стою. Никогда такого не было, - рассказала корреспондент издания.

Но такое может продлится в Приморском районе еще недолго. Ремонт дороги на Шуваловском проспекте продлится до конца сентября.

ЧППроисшествия: ЧП