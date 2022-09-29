Жесткая пробка из-за ремонта сковала Комендантский проспект Петербурга утром 29 сентября

Ремонт дороги сковал движение по Комендантскому проспекту в Петербурге Фото: Анастасия СИРОТЕНКО

Утром 29 сентября 2022 года Комендантский проспект на севере Санкт-Петербурга встал в жесткую пробку. Из-за ремонта асфальта на Шуваловском проспекте движение по проспекту оказалось практически заблокировано. Огромное количество людей из новостроек пытаются добраться до метро "Комендантский проспект", однако дорога с потоком не справляется. Об этом "КП-Петербург" рассказали читатели.

- Ремонт Шуваловского проспекта заблокировал движение на Комендантском, - сообщили читатели.

Ремонт Шуваловского проспекта продлится до 30 сентября Фото: Анастасия СИРОТЕНКО

Затор оказался очень серьезным. И хоть основная часть пробки по проспекту растянулась всего на 2,6 километра, автомобили преодолевают это расстояние только за полтора часа. Ко всему прочему стоят дороги вокруг: Верхне-Каменская и Ниже-Каменская улицы, Плесецкая, Глухарская, Планерная улица, Шаврова, проспекты Авиаконструкторов и Королева.

Местные жители жалуются, что настолько серьезных пробок в районе никогда не было.

- Еду по Комендантскому до метро. Точнее, стою. Никогда такого не было, - рассказала корреспондент издания.

Но такое может продлится в Приморском районе еще недолго. Ремонт дороги на Шуваловском проспекте продлится до конца сентября.