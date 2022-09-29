Финляндия закроет границу для российских туристов в ночь на 30 сентября

Граница с Финляндией закроется для россиян в ночь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Финляндия определилась с датой закрытия границ для туристов из России. Граница будет закрыта в ночь на пятницу, 30 сентября 2022 года. Об этом сообщает финское издание Sanomat.

- Граница Финляндии закроется для туристов из России в ночь с четверга на пятницу, с 29 на 30 сентября, - рассказывает издание.

Окончательно этот вопрос будет решен на встрече правительства, которое состоится 9 сентября в 13:00 часов.

Это означает, что попасть в Финляндию по туристическому шенгену в страну въехать будет нельзя, вне зависимости от того, финский он или сделан другой страной. Но из России попасть в Финляндию все же можно. Пропускать будут тех, у кого есть работа в стране, кому надо продолжить учебу или встретиться с родственниками.

Также Финляндия планирует построить забор на границе в районе Ленинградской области. Он может быть возведен в течение двух лет, чтобы защитить страну от нелегальной иммиграции.

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