Получившего повестку депутата Госдумы Николая Валуева не мобилизуют

Николая Валуева не коснется мобилизация, если он сам не захочет пойти служить. Фото: Никита СКОПИН

Получивший повестку в петербургский военкомат Николай Валуев не попадет под частичную мобилизацию. По крайней мере, на это надеется помощница звездного депутата Госдумы Светлана Романова. И тому весомые есть причины. Во-первых, звездный боксер ростом в 2,13 метра не попадает в первую волну частичной мобилизации – рядовых берут в возрасте до 35 лет. Во-вторых, у него есть отсрочка депутата Государственной думы. Но третья причина еще важнее.

Повестка Валуеву пришла на 15 сентября. Фото: предоставлено "КП"

- Повестка Николаю Сергеевичу пришла еще до момента объявления о частичной мобилизации. Ему нужно было явиться в военкомат Красносельского района утром 15 сентября. Военный комиссар указал, что нужно просто уточнить данные в документах воинского учета. То есть эта история не связана с мобилизацией. Но в связи с новой обстановкой мы не можем утверждать, мобилизуют Николая Сергеевича или нет. Шеф говорит, что готов защищать родину, если это потребуется, - рассказала «КП-Петербург» помощница Николая Валуева.

Напомним, сам боксер в армии не служил, но имеет военный билет и звание рядового. К слову, за неявку в военкомат в указанный в повестке день Валуеву грозит административная ответственность – его могут оштрафовать на сумму от 500 до 3 тысяч рублей. Сам он в это время был в командировке в Луганске.

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