На Петербургском нефтяном терминале успешно прошли пожарно-тактические учения.Фото: пресс-служба ПНТ.

АО «ПНТ» совместно с ГУ МЧС по Санкт-Петербургу провели учения по ликвидация пожара на нефтеналивном судне Волгонефть-205 в акватории одного из причалов терминала.

По легенде, в 9:30 28 сентября закончилась погрузка дизельным топливом судна валовой вместимостью почти 5 тыс. кубометров, ошвартованного правым бортом к причалу ПНТ №1. В результате неисправности электропроводки в районе дыхательной арматуры танка № 8 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием паров нефтепродукта. При этом отвести аварийное судно от причала и привести в действие стационарную систему пожаротушения оказалось невозможным.

Капитан организовал эвакуацию команды, однако один член экипажа остался на палубе судна в районе кормовой надстройки в качестве статиста.

На терминале была объявлена пожарная тревога: электрооборудование причала было обесточено, на место условного чрезвычайного происшествия выдвинулся личный состав собственного нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) терминала и специальная техника для тушения огня, а также маломерное судно «Топаз» - для того, чтобы в случае возможного розлива нефтепродуктов привести в действие рубеж боновых заграждений.

Фото: пресс-служба ПНТ.

Для ликвидации условного возгорания было задействовано 28 единиц пожарной техники и 87 человек личного состава пожарной охраны, в том числе три специализированных маломерных судна, силы специального реагирования поисково-спасательной службы и специализированной пожарной части МЧС.

Руководство осуществлял Штаб учений – структура, состоящая из представителей пожарной охраны ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В итоге условный пожар был успешно ликвидирован.

Особенностью проведенных учений стало то, что помимо штатных мероприятий по охлаждению и тушению с помощью сил и средств ГУ МЧС по СПб с берега, отработаны мероприятия по привлечению сил и средств специализированной пожарной части и поисково-спасательной службы ГУ МЧС для организации тушения аварийного судна, с прокладкой рукавных линий непосредственно по поверхности воды и доставке спасателей на борт судна при помощи штурмовых лестниц, с плавсредств.

Такого рода мероприятие проводится в СПб впервые, разработано первым заместителем министра МЧС, и будет демонстрироваться на форуме в Калининграде, с участием МЧС союзных республик.

- Мы постоянно совершенствуем безопасность в части экологических требований – это приоритет для терминала на протяжении длительного времени. Например, всплывающие боны эксплуатируются уже пятый год, и они прекрасно себя зарекомендовали. Противопожарные учения совместно с МЧС проводятся регулярно. Так, в прошлом году по итогам аналогичного мероприятия Комиссия Росморречфлота выдала нештатному аварийно-спасательному формированию АО «ПНТ» обновленное свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, которое действует три года. И нынешние учения в очередной раз показали, что команда ПНТ готова быстро и эффективно реагировать на любые нештатные ситуации, - отмечает генеральный директор ПНТ Владимир Грызлов.